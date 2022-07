Besuch mit Überraschungen

Reilingen. Ein Schüleraustausch zwischen dem Carl-Benz-Gymnasium in Mannheim und dem Deutschen Gymnasium in Quito, der Haupstadt von Ecuador, machte es möglich, dass eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus dem südamerikanischen Staat zu Besuch nach Deutschland kommen durfte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So kam Maria Clara hierher und wird bei Anika Wahl und ihrer Familie aus Reilingen für einen Monat zu Gast sein. Zusammen mit ihrer Gastgeberin nimmt sie am Unterricht im Carl-Benz-Gymnasium teil.

Durch viele Freizeitaktivitäten und Ausflüge kann sie die Heimat der Gastfamilie kennenlernen und bekommt so einen Eindruck von Kultur der schönen Kurpfalz , von Speyer am Rhein und Heidelberg am Neckar mit dem impossanten Schloss.

Mehr zum Thema Nach Protesten Nach Ende des Generalstreiks: Regierungsumbildung in Ecuador Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Open-Air-Festival bis in den Samstagabend: „Gauß rockt“ Mehr erfahren Partnerstadt Schüler aus Karlshuld zu Gast Mehr erfahren

Überrascht und beeindruckt von der schönen Gemeinde Reilingen, ihren Schulen und Kindergärten und dem kurpfälzer Essen war Maria Clara. Im Odenwald wurden die Eberstädter Tropfsteinhöhle, der Kletterwald und die Sommerrodelbahn bei Mörlenbach erforscht. Auf besonderen Wunsch trafen sich einige Mitreisende von Maria zu einem Dampfnudelessen mit Kartoffelsuppe auf dem Herrenbuckel.

Mitte Juli heißt es dann wieder Abschied nehmen – nur bis zum Frühjahr. Denn dann wird Anika Wahl die Reise ins ferne Ecuador antreten und ihre Schulfreundin Maria Clara und deren Familie für einen Monat in Quito besuchen. zg