Reilingen. Ein 52-Jähriger ist bei einem Unfall am Sonntag um kurz nach 17 Uhr verletzt worden. Er kam vorübergehend in ein Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Roller in der Hockenheimer Straße, Fahrtrichtung Hauptstraße, auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren und dann gestürzt. Ein Atemalkoholtest ergab 2,6 Promille.

