Bewährtes Team beim Reilinger Sängerbund bestätigt

Reilingen. Große Resonanz fand die Einladung zur diesjährigen Mitgliederversammlung des Sängerbundes. Nach der Zwangspause im vergangenen Jahr begrüßte Vorsitzender Gerhard Pfeifer in der Fritz-Mannherz-Halle 40 Mitglieder. Man freute sich, nach langer Zeit wieder bekannte Gesichter zu sehen und Freunde zu treffen. Das zahlreiche Erscheinen zeigt nach den Worten des Vorsitzenden das große Interesse der Sängerinnen und Sänger der beiden Chöre am Vereinsleben. Die Freude am Chorgesang ist trotz der Corona-Krise bei allen ungetrübt.

AdUnit urban-intext1

Alle Zeichen stehen, wohl gemerkt aus heutiger Sicht, auf baldige Chorproben im Außen- und Innenbereich, wenn auch mit gewissen Einschränkungen und unter Beachtung der einschlägigen Hygienevorschriften. Die Vorgaben zur Teilnahme an den Chorproben sind bekannt. Der genaue Start dazu erfolgt in absehbarer Zeit. Die beiden Chorleiter Klaus Siefert und Özer Dogan stehen in den Startlöchern.

Konzerte sind in Vorbereitung

Ehrungen und Wahlen zum Vorstand Gewählt wurden: Gerhard Pfeifer (Vorsitzender), Dagmar Malter (zweite Vorsitzende), Gertrud Pflaum (Schatzmeisterin), Reinhard Bertram (Schriftführer); Beisitzer: Sabine Berlinghof, Ulrike Vogelbacher, Andreas Becker, Prof. Dr. Paul Feinle, Klaus Frommann, Roland Gritzbach, Holger Herzberger und Klaus Langer. Neben Dieter Ernst wurde Sabine Schmitt neu als Kassenprüferin gewählt. Zu ehren sind Dieter Heiler und Werner Schäfer (65 Jahre aktiv), Peter Maier (60 Jahre aktiv), Klaus Böhnke und Hermann Oppinger (beide 50 Jahre aktiv), Willi Bickle, Volker Bender, Klaus Dagenbach und Klaus Langer (alle 40 Jahre aktiv), Reinhard Bertram, 25 Jahre Schriftführer beim Sängerbund und 15 Jahre Schatzmeister beim Chorverband Kurpfalz Schwetzingen. Özer Dogan wird für 15 Jahre als Chorleiter von „sing2gether“ geehrt. Für zehn Jahre im Vorstand werden Gertrud Pflaum, Dagmar Malter und Klaus Langer geehrt. kl

Die Chorproben sind für die Sängerinnen und Sänger kein Selbstzweck und so plant man, wenn die Umstände es erlauben, bald wieder in der Öffentlichkeit Präsenz zu zeigen. Die zweite Vorsitzende Dagmar Malter dankte dem Chorleiter Özer Dogan von „sing2gether“ für seine virtuellen Chorproben und für seine unermüdliche Arbeit in den Vorbereitungen. Özer Dogan stellte den anwesenden Mitgliedern seine Idee für ein kleines gemeinsames Kirchenkonzert der Chöre zu Ende des Jahres oder zu Beginn 2022 vor.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Interview „Für uns ist Corona eine Katastrophe“ Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Sängerbund Urgestein Berthold Lehr singt schon seit 65 Jahren Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fritz-Mannherz-Halle Weisbrod: Wir sind stolz und verzaubert Mehr erfahren

Gerhard Pfeifer erinnerte an das 125-jährige Jubiläum im kommenden Jahr. Man war sich einig, dass dieser Geburtstag mit einer entsprechenden Veranstaltung gebührend gefeiert werden muss. Auch sollte das gesellschaftliche Vereinsleben, so der Vorsitzende, nicht zu kurz kommen. Großes Interesse besteht an einer Schifffahrt auf dem Neckar mit dem „vereinseigenen“ Kapitän Rolf Herrmann. Dieses Event sollte bereits im letzten Jahr stattfinden.

AdUnit urban-intext2

Ein Jahr des Stillstands

Reinhard Bertram stellte seinen Bericht als Schriftführer für die Jahre 2019 und 2020 vor. 2019 konnten noch zwei Gedenkgottesdienste für die verstorbenen evangelischen und katholischen Mitglieder durchgeführt werden – 2020 war dies Corona-bedingt nicht möglich. 2019 waren beide Chöre bei diversen Freundschaftssingen aktiv und stattfinden konnten die Liedernacht, das Waldfest, Straßenfest, diverse Fahrradtouren, Winterfeier und über 16 Vorstandssitzungen und Besprechungen. Auch der Besuch der Jubilare war ohne Einschränkung möglich (Eiserne Hochzeit, Goldene Hochzeit und diverse „Runde Geburtstage“). Das Berichtsjahr 2020 war von Corona geprägt. Keine Konzerte und Konzertvorbereitungen mit vollem Übungsprogramm, keine Feste, kaum Besuche bei den Jubilaren.

Corona hat das Leben drastisch eingeschränkt und viele Ziele zunichte gemacht. Bei „sing2gether“ war es besonders hart, denn für ein Projektkonzert konnten noch Anfang März 18 neue Sängerinnen und Sänger gewonnen werden. Nach drei Singstunden war dann Schluss. Es war kein Singen in der Schulaula mehr möglich. Die Bemühungen für den Gewinn neuer Sängerinnen uns Sänger waren vorerst dahin.

AdUnit urban-intext3

Gertrud Pflaum musste nach dem Bericht des Schriftführers als Schatzmeisterin für 2019 von einem Minus in der Kasse berichten, in 2020 stand trotz der Krise eine kleine schwarze Null zu Buche. Im Großen und Ganzen kam der Verein mit einem blauen Auge davon. Spenden und Zuschüsse von Mitgliedern und Gönnern haben dies bewirkt.

AdUnit urban-intext4

Die Kassenprüfer Heidi Klett und Dieter Ernst bescheinigten eine wie gewohnt korrekte Buchführung und entlasteten den Vorstand. GerhardPfeifer trug der Versammlung die für die Jahre 2020 und 2021 zu ehrenden aktiven und passiven Mitglieder vor. Diese Ehrungen werden in einem besonderen Rahmen vorgenommen.

Vorsitzender Gerhard Pfeifer dankte der ausscheidenden Mitstreiterin im Vorstand Sabine Ryll und dem Kollegen Günter Vögele für die langjährige Unterstützung und Heidi Klett für ihre Arbeit als Kassenprüferin. Als Wertschätzung ihrer Arbeit überreichte Dagmar Malter den Ausscheidenden ein kleines Dankeschön in Form eines Gutscheines.