Reilingen. Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz war das Dorfbrunnenfest für die Musikfreunde ein besonderes Fest. Es war kein Fest „ihr vor der Theke wir hinter der Theke“, es fühlte sich eher an, als wenn gute Freunde und Bekannte zu Besuch kamen, so die Musikfreunde. Vergessen will der Verein nicht die Bierfreunde, die das Fest nicht besuchen konnten. Ihnen hat er schon letztes Jahr versprochen, auch wenn das Fest stattfindet, wird das Bier „fa dahäm“ trotzdem im Sechserpack ausgefahren. Es werden dazu „Bierexoten in die Kurpfalz“ geholt und die Musikfreunde haben schon ihre Bierspäher ins Frankenland und in die Oberpfalz „entsendet“.

Bestellungen sollen mit der Lieferadresse und der Anzahl der gewünschten Tragetaschen bis Mittwoch, 24. August, per E-Mail an bierfadehaem@musikfreunde-reilingen.de oder per Telefon an Vorsitzender Birgit Wetterauer, 06205/41 79, gerichtet werden.

Sixpacks werden ausgeliefert

Die Musikfreunde liefern das Bier am Samstag, 27. August, zwischen 10 und 12 Uhr in Neu-, Altlußheim, Hockenheim und in Reilingen aus. Für eine Spende von 12 Euro wird der Sechserpack direkt nach Haus geliefert. Nach dem tollen Fest haben sich die Musikfreunde entschlossen, den Reinerlös der diesjährigen Aktion „Bier fa dehäm“ ausnahmslos für die Jugendarbeit zu verwenden.

Weitere Wunschtermine zur Abholung können mit Vorsitzender Wetterauer abgestimmt werden. zg