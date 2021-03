Reilingen. Ein halbes Jahr nach dem Baustart ist der Innenausbau des kommunalen Wohnungsbauprojekts in der Graf-Zeppelin-Straße so richtig in Fahrt gekommen. Die Rohinstallation der Gewerke Elektro, Sanitär und Heizung ist bereits abgeschlossen. Brüstungen und Geländer sichern den großzügigen, rückwärtigen Freibereich und die französischen Balkone der oberen Geschosse. Die Fensteröffnungen werden gerade durch die Waghäuseler Firma Wikka geschlossen, sodass der Innenausbau Fahrt aufnehmen kann.

Noch vor Ostern will die Firma Sattler Bau den Innenputz weitgehend abgeschlossen haben. Über die Feiertage kann das aufgebrachte Material dann gut austrocknen. Danach können schon die Heizschleifen für die Fußbodenheizung ausgelegt werden und sich bis Ende April die Estricharbeiten anschließen. Mit dem Hochfahren der Heizkurve und dann vermutlich ansteigenden Frühjahrstemperaturen sollte die Trockenphase des ins Gebäude eingebrachten Estrichs keine Probleme bereiten.

„Insgesamt liegen wir gut im Zeitplan und die Baustelle hinterlässt einen sauberen Eindruck“, freut sich Firmenchef Gregor Sattler. Das ganze Team setze sich dafür ein, die Bauherrenwünsche zur vollsten Zufriedenheit zu erfüllen und bis Oktober das Mehrfamilienhaus termingerecht übergeben zu können.

Eine optimale Energieversorgung mit hoher Effizienz gewährleistet eine Photovoltaikanlage. Die 89 Module mit einer Leistung von 335 WP (Watt Peak) sollen noch im April montiert werden.

Land beteiligt sich zu einem Drittel

Auftraggeber für den schlüsselfertig zu erstellenden Neubau des Mehrfamilienhauses mit sieben Mietwohnungen ist die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft (KWG), die im Auftrag der Gemeinde als Generalübernehmer tätig wird. Die garantierten Projektkosten sind auf rund 1,5 Mio Euro festgeschrieben. Hieran beteiligt sich das Land mit einem Zuschuss von 663 600 Euro.

Für Familien mit Berechtigung

Die Wohnungen sind daher ausschließlich für sozial schwächer gestellte Bevölkerungsgruppen mit Berechtigungsnachweis bestimmt. Die Miethöhe wird deutlich unter dem marktüblichen Niveau liegen, wie die KWG betont.

Wer einen Berechtigungsnachweis für eine „Sozialwohnung“ erhalten kann, entscheidet das Wohnungsamt bei der Gemeindeverwaltung (Rathaus, Zimmer 107, Telefon 06205/95 21 07, E-Mail christiane.benetti@reilingen.de).

Dort können sich mögliche Interessenten beraten lassen. Ebenso sind entsprechende Antragsvordrucke für einen Berechtigungsschein nach dem Wohnungsbindungsgesetz erhältlich. jd