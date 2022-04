Blick von den Dünen genossen

Reilingen. Palmsonntag: Der Himmel war verhangen, die ersten Tropfen fielen, ein banger Blick zum Himmel – das konnte ja heiter werden! Nichtsdestotrotz fanden sich erfreulicherweise 20 Wanderlustige am Treffpunkt an den Mannherz-Hallen ein. Ziel der Wanderung war das Naturschutzgebiet Oftersheimer Dünen. Schon auf der Fahrt zum Ausgangspunkt der Wanderung, dem Schützenhaus in Oftersheim, hörte der Regen dann aber auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer gedacht hatte, die Strecke sei topfeben, musste sich eines Besseren belehren lassen. Auf dem Dünenlehrpfad und durch lichten Wald ging es mitunter ganz schön auf und ab. Ziegen sorgen durch ihren großen Appetit stets dafür, dass der Bewuchs nicht überhandnimmt. Von gepflegten Kleingärten aus reichte der Blick bis hinüber zum Patrick-Henry-Village und zum Königstuhl.

Die letzten paar Minuten mit leichtem Regen waren in Anbetracht der schönen Tour dann wieder leicht zu verschmerzen. Zudem ließ die Einkehr im Schützenhaus keine Wünsche offen. fs

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2