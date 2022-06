Reilingen. Wenn am Sonntag, 5. Juni, der Pfingstgottesdienst – Beginn ist um 9.45 Uhr – endet, wartet etwas Außergewöhnliches auf die Gläubigen der evangelischen Kirchengemeinde: Ein hölzerner Bibeltextomat, den die Schreinerei Zimmermann-Römpert hergestellt hat.

Der Textomat enthält „handlich die ,Bibel to go’“, freuen sich die Verantwortlichen der Kirchengemeinde auf den Einsatz: 200 Verse aus der Bibel, je 100 aus dem Alten und Neuen Testament. Die Vorderseite in Deutsch, die Rückseite in Englisch. Gläubige können eine Karte aus dem Stapel ziehen, der im Inneren des Turms steckt, ohne vorher zu wissen, welcher Vers es ist.

Der Bibeltextomat spuckt Bibelverse aus. Sie sind willkürlich im Innern der Holz-konstruktion gestapelt. © Kirche

„Das Charmante des Bibeltextomaten liegt in der Zufälligkeit, mit der der Nutzer einen Bibelvers zieht – eine Karte, die willkürlich im Stapel eingeordnet war“, schreibt die Kirchengemeinde in ihrer Ankündigung. „Dadurch ist die Begegnung mit den Versen eine unerwartete, ein Blind Date mit der Bibel.“ Die Bibelverse in Scheckkartenformat sind handlich platzier- oder im Geldbeutel verstaubar und sollen positive Impulse setzen, inspirieren, Trost spenden und ermutigen. zg

