Blumenschmuckwettbewerb startet

Reilingen. Das Blumenschmuck-Komitee ist am Mittwoch, 23. Juni, sowie am Mittwoch, 28. Juli, innerhalb der Gemarkung unterwegs, um den vielen wunderbaren Gärten und Balkonen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Eine Anmeldung von Bürgerseite ist nicht notwendig.

In der Kleingartenanlage beispielsweise werden die Aufteilung in Nutz- und Freizeitgarten bewertet sowie Obstgehölze, standortgerechte Ziergehölze und selbstverständlich der Gesamteindruck und Pflegestand. Bei Balkonen und Fenstern spielen neben dem Gesamtbild die Pflanzen- und Farbzusammenstellung plus die Ausnutzung der gegebenen Möglichkeiten eine Rolle.

