Blutspendeaktion in Reilingen stößt auf große Resonanz

Reilingen. In den Fritz-Mannherz-Hallen hat das DRK seine halbjährliche Blutspendenaktion durchgeführt. Wegen der Pandemiesituation erfolgte sie auch dieses Mal mit vorheriger Onlineterminvergabe. Das hohe Maß der Spendenbereitschaft trotz hoher Inzidenzen, war beeindruckend. Michael Gelb, der Leiter des Quartiers Hockenheim und Region Süd des DRK Kreisverbandes Mannheim, begrüßte in der Fritz-Mannherz-Halle viele Reilinger, aber auch einige Personen aus den Nachbargemeinden, die bereit waren, ihr Blut zu spenden.

Täglich werden deutschlandweit etwa 15 000 Blutspenden benötigt. Doch nur zwei bis drei Prozent der Bevölkerung spenden regelmäßig Blut. Die Bereitschaft zu diesem Dienst am Mitmenschen ist enorm wichtig, jedoch keinesfalls für jeden selbstverständlich.

Uneigennütziges Handeln

Unter den Spendenwilligen waren Reilingens Bürgermeister Stefan Weisbrod und sein erster Stellvertreter Peter Geng. Für die beiden Stammspender ist es eine Selbstverständlichkeit, mit ihrer uneigennützigen Teilnahme ihren Teil zur Notfallversorgung in der Region beizutragen. Erfreulich ist laut DRK auch, dass dieses Mal einige Erstspender an der Aktion teilgenommen haben.

Bei der so genannten Vollblutspende wird ein halber Liter Blut über die Armvene in ein Beutelsystem entnommen. Diese Art der Blutspende wird am häufigsten durchgeführt, da die Entnahme in der Regel auch bei der Erstspende ohne Probleme vertragen wird. Zudem kann durch eine Blutspende vielen verschiedenen Menschen geholfen werden, weil Empfänger ganz gezielt nur die Komponenten des Blutes erhalten, die sie benötigen.

Die Vollblutspende an sich dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Einschließlich Untersuchung, Ruhephase und Imbiss werden die Spenderinnen und Spender spätestens nach einer Stunde wieder „entlassen“. Damit der Körper genügend Zeit hat, den Blutverlust auszugleichen, darf der Abstand zwischen zwei Spenden 56 Tage nicht unterschreiten, Frauen dürfen vier- und Männer sechsmal pro Jahr Blut spenden. zg