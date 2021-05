Brachiale Zerstörungswut am Reilinger Kindertreff

Reilingen. Geschockt standen die Kinder am vergangenen Freitag vor dem Feld: Gemeinsam hatten sie in bester Laune mit dem Kindertreff Kinderhaus auf ihrem Hausfeld das Pfingstfest feiern wollen und dann der Schock: Sie entdeckten beim Betreten des Feldes die ungeheuerliche Zerstörung, die Unbekannte in der Nacht zum Freitag dort angerichtet hatten.

Das Toilettenhäuschen, das auf dem Feld gestanden hatte, war dem Erdboden gleich gemacht worden. Kinder und Erzieherinnen waren gleichermaßen geschockt. Unvorstellbar, mit welch brachialer Gewalt hier gehaust wurde. Kein Brett war mehr an seinem Platz. Die Balkenschuhe, mit denen die Konstruktion verankert war, waren über dem Boden abgebrochen. Der jeweilige Dorn steckt noch in der Erde.

„Wer hat das gemacht“, wollten die Kinder wissen und „warum wurde das kaputt gemacht?“ Fragen die die Erzieherinnen den Kindern nicht beantworten können. „Das müssen ganz arg dumme Menschen gewesen sein“, „die sind so doof“ – diesen Aussagen können die Erzieherinnen hingegen absolut zustimmen und möchten sie noch um eine Anmerkung ergänzen: „Wie kann man gerade in dieser Zeit, in der die Kinder ohnehin schon durch die Pandemie auf so vieles verzichten müssen, ihnen nun auch noch etwas zerstören und ihr Weltbild so unnötig erschüttern? Da kann es sich nur um ein Vakuum im Kopf und Herzen der Verursacher handeln. Bei einem normalen Menschen hätte sich doch irgendetwas geregt und Einhalt geboten.“

Natürlich bleibt es nicht bei der Bestürzung: Doris Lochner, die Geschäftsführerin des Kindertreffs hat, wie sie unserer Zeitung berichtete, umgehend Anzeige erstattet.

