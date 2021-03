Reilingen. Präsenzgottesdienste sind abgesagt, aber auf Gemeinsamkeit will man in der evangelischen Kirchengemeinde nicht verzichten, weshalb man sich für Gründonnerstag, 1. April, eine gemeinsame Aktion hat einfallen lassen: „Brot fürs Abendmahl backen“. Das ganze natürlich in der Corona-Edition, sprich per Videokonferenz auf Zoom.

AdUnit urban-intext1

Backen wird Tobias Beier von der Kirchengemeinde, der in Landwirt Jürgen Schell einen tatkräftigen Unterstützer gefunden hat. Schell hörte von der Aktion und brachte spontan das nötige Mehl ins Lutherhaus. Mehl, gewonnen aus Anbau ohne chemischen Pflanzenschutz, vertrieben von „Kraichgau Korn“, dem Jürgen Schell angehört, und das maßgeblich von Pfarrer Michael Göbelbecker unterstützt wird.

Gebacken wird ab 14 Uhr, jeder ist eingeladen, zu Hause mitzumachen oder zuzuschauen. Benötigt werden, so Beier, Waage, Messbecher, Rührgerät und Zeit, sowie für acht „Brödla“ 300 Milliliter lauwarmes Wasser, 1 Würfel Hefe, etwas Zucker und eine Prise Salz, 450 Gramm Mehl (Weizen 405) und optional Körner oder Hagelsalz zur Verzierung.

Gebacken wird das Brot für das Abendmahl am gleichen Tag um 19 Uhr, das gleichfalls auf Zoom gefeiert wird. zg