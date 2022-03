Brücken waren auf dem Prüfstand

Reilingen. Eine öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses findet am Donnerstag, 10. März, 18.30 Uhr, statt. Der Zugang in den Bürgersaal erfolgt aufgrund des Umbaus über den Eingang „Nord“ an der Hockenheimer Straße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Bauanträge, das Ergebnis der Brückenhauptprüfung, die Auswertung der Geschwindigkeitsmessungen im vierten Quartal 2021 und die erneute Teilnahme der Gemeinde an der WWF-Aktion Earth-Hour. Die Sitzungsunterlagen können auf der Gemeindehomepage eingesehen werden.

Die Verwaltung bittet die Besucher zur Sitzung einen gültigen Lichtbildausweis sowie digitale Nachweise mittels App oder in Papierform bereitzuhalten. Zudem ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung während der gesamten Sitzung im Bürgersaal für Besucher verpflichtend. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2