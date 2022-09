Bühne für den Nachwuchs

Reilingen. Trotz Pandemie durften die Musikfreunde in den vergangenen Jahren immer wieder neue Gesichter in ihren Reihen begrüßen. Dabei handelte es sich neben den Mitgliedern ihrer Erwachsenen-Bläserklasse vor allem um junge Musiker und Musikerinnen, die seitdem den Klangkörper des Hauptorchesters der Musikfreunde mit ihren Instrumenten bereichern. Dabei sind Alter, Leistungsstand und Instrument völlig egal, weil das individuelle Arrangieren der Noten und die Probearbeit von Dirigent Julian Seiler dafür sorgen, dass jeder seinen Platz im Orchester findet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 23 Jahre junge Dirigent gewinnt bei seiner Arbeit als freischaffender Dozent an Schulen und als angestellter Instrumentallehrer an der Musikschule Klangfabrik regelmäßig Jugendliche für sein Vereinsorchester. Einer insgesamt vielseitigen Jugendarbeit und dem breitgefächerten Programm, das die Jugendleiter jährlich für den Nachwuchs auf die Beine stellen, hat der Verein vermutlich das verblüffend niedrige Durchschnittsalter der aktiven Musiker zu verdanken. Beste Voraussetzungen für eine starke Vereinsjugend.

Nun ist es soweit. Die Musikfreunde wollen ein selbstständiges Jugendorchester gründen. Längst sind die Jungmusiker musikalische Leistungsträger geworden und können auf eigenen Beinen stehen. So bietet es sich also an, ein drittes Vereinsensemble zu gründen, in dem sich die Jüngsten der Musikfreunde präsentieren können.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Klassik im Schloss Junge Virtuosen setzen Glanzpunkte bei Schwetzinger Mozartfest Mehr erfahren

Erneut unter dem Motto: „Egal wie jung du bist, egal welches Instrument du spielst und egal wie viel du schon kannst“, lädt der Verein alle Interessierten dazu ein, Teil der Orchestergemeinschaft zu werden. Die musikalische Leitung des Orchesters wird ebenfalls Julian Seiler übernehmen. Mit ihm zusammen veranstaltet der Verein zwei Infoveranstaltungen zur Gründung des Jugendorchesters.

Präsentation im Riegler-Haus

Am Samstag, 8. Oktober, und Sonntag, 9. Oktober, jeweils von 11 bis 12 Uhr, lädt das Jugendteam der Musikfreunde im Franz-Riegler-Haus alle Musikbegeisterten dazu ein, den Verein und sein Konzept besser kennenzulernen. Starten soll das Jugendorchester am 20. Oktober um 18 Uhr, ebenfalls im Franz-Riegler- Haus. Die Jugendprobe wird künftig immer donnerstags von 18 bis 19 Uhr stattfinden.

Wer Teil des Jugendorchesters werden möchte, aber noch kein Instrument spielt, ist dennoch eingeladen. Sowohl bei der Instrumentenwahl, als auch der Beschaffung stehen die Musikfreunde zur Stelle. So ist es möglich, die verschiedenen Instrumente unter Betreuung einiger Musiker auszuprobieren und es dann bei einem der vereinsinternen Ausbilder zu lernen.

Wer bereits ein Instrument spielt und sich weiterbilden will, wird bei der Weitervermittlung an eine geeignete Instrumentallehrkraft mit Hilfe der Musikschule Klangfabrik unterstützt. zg