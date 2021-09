Reilingen. Die Bundestagskandidatin von Bündnis 90/Die Grünen Nicole Heger lädt alle Interessierten zu Gesprächen am Freitag, 24. September, ab 15 Uhr am Europaplatz ein. Es besteht die Möglichkeit, die Kandidatin kennenzulernen und Fragen zum Wahlprogramm der Grünen oder ihren Projekten für den Wahlkreis zu stellen. Themen können auch direkt an die Kandidatin adressiert werden.

