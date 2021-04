Bürgermeister Weisbrod wird im Juni für zweite Amtszeit verpflichtet

Reilingen. In Herten II schließen sich die letzten Baulücken, an vielen Stellen im Ortskern wurde in den vergangenen Jahren neuer Wohnraum geschaffen, doch die Nachfrage bleibt weiterhin hoch. Weshalb der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Montag, 3. Mai, den Bebauungsplan „Alte Friedhofsstraße/Wilhelmstraße“ auf den Weg bringen soll.

Um Flächen zu schonen, hat mittlerweile in den Kommunen die Innenentwicklung Vorrang vor der Ausweisung neuer Baugebiet im Außenbereich. Für die Innenentwicklung braucht es Platz und den bietet das Geviert zwischen Alter Friedhofs-, Ziegel-, Wilhelm- und Kirchenstraße zur Genüge. In dem Quartier herrscht Randbebauung, der Innenbereich ist bis auf Nebenanlagen fast unbebaut und von viel Grün geprägt. Mit einem Bebauungsplan soll ausgelotet werden, wie sich das Quartier entwickeln lässt, Stichwort Bauen in der zweiten Reihe. Gleichzeitig soll die Straßenrandbebauung geregelt werden.

Diese Pläne umzusetzen, ist ein Bebauungsplan notwendig, über dessen Aufstellung der Rat entscheiden soll. Um zu verhindern, dass im Zeitraum bis zum Beschluss über einen Bebauungsplan Fakten geschaffen werden, soll der Rat zugleich eine Veränderungssperre für das Plangebiet „Alte Friedrichstraße/Wilhelmstraße“ erlassen.

Gewerke werden vergeben

Beim Anbau an den Oberlin-Kindergarten wurde unlängst Richtfest gefeiert nun sollen weitere Gewerke vergeben werden. Zu entscheiden hat der Rat über die Vergabe der Schlosser- und der Trockenbauarbeiten.

Wie das Landratsamt der Gemeinde mitteilt, ist die Bürgermeisterwahl vom 21. März mittlerweile rechtskräftig – Bürgermeister Stefan Weisbrod kann auf seine zweite Amtszeit verpflichtet werden. Dies soll, sofern der Rat dem Vorschlag der Verwaltung folgt, in der Sitzung am Montag, 14. Juni, erfolgen. Zugleich soll der Rat beschließen, dass der dienstälteste Gemeinderat die Verpflichtung vornimmt. Dies wäre Peter Schell (FDP).

Zur Kenntnis nehmen wird der Rat die Kriminalstatistik für das vergangene Jahr, die keinen positiven Effekt aufzeigt – die Zahl der Straftaten ist erneut gestiegen und liegt nun bei 484 Delikten. Allerdings hat fast ein Drittel der Taten nichts mit der Gemeinde zu tun, sondern hängt mit dem Autobahnparkplatz auf Reilinger Gemarkung zusammen.

Sofortvollzug angeordnet

Die sowohl vom Wasserrechtsamt als auch vom Kommunalrechtsamt angeordnete Detailuntersuchung des Grundwasserschadens im Zuge des Großbrandes von 2008 – in beiden Fällen hat sich die Gemeinde gewehrt und Widerspruch eingelegt – hat nun das Regierungspräsidium erreicht. Die Widersprüche wurden abgewiesen, der Sofortvollzug angeordnet.

Womit die Gemeinde kein Problem hat, sie begrüßt die Untersuchung, will nur nicht als einziger Verursacher des Schadens genannt werden, der am Ende die Zeche bezahlen muss. Immerhin, die Untersuchung wird rund 300 000 Euro kosten.

Entscheiden wird der Rat letztlich über die Annahme von Spenden, über eine neue Benutzungsordnung des Kommunalen Rechenzentrums sowie über eine Satzungsänderung des Zweckverbandes High-Speed-Netz des Rhein-Neckar-Kreises.

Mitteilungen, Bekanntgaben und Anfragen schließen den öffentlichen Teil der Sitzung ab, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. Die Sitzungsunterlagen liegen vor der Sitzung aus und können auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden. aw