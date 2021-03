Reilingen. Die Bürger der Gemeinde sind am Sonntag, 21. März, aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Neben dem Amtsinhaber Stefan Weisbrod steht Dauerkandidat Samuel Speitelsbach zur Wahl. Das Wahllokal in der Friedrich-von-Schiller-Schule hat von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Dazu ist der Wahlschein mitzubringen, der Personalausweis reicht nicht.

Wahlbriefe müssen am Wahlsonntag bis spätestens 18 Uhr vorliegen. Deshalb Wahlbriefe rechtzeitig in den Briefkasten des Rathauses einwerfen oder am Wahlsonntag im Wahllokal abgeben. Der Rathausbriefkasten wird in jedem Fall am Samstag wie auch am Wahlsonntag geleert.

Die Wahlvorstände ermitteln das Wahlergebnis der Bürgermeisterwahl nach Ende der Wahlhandlung im Wahllokal der Friedrich-von-Schiller-Schule ab 18 Uhr. Der Gemeindewahlausschuss stellt anschließend das Endergebnis fest. Ebenfalls am Wahlsonntag, bereits um 15 Uhr, entscheidet der Briefwahlvorstand über die Zulassung der Wahlbriefe.

Ab 18.10 Uhr wird das Ergebnis samt der Bezirksergebnisse vor der Friedrich-von-Schiller-Schule präsentiert. Dort wird der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Bürgermeisterstellvertreter Peter Geng, das Endergebnis öffentlich bekannt geben. Interessierte sind willkommen.