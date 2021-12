Burg Wersau: Anlage war deutlich größer als gedacht

Reilingen. Eines der Ergebnisse aus diesem Jahr ist, dass sich herauskristallisiert hat, dass die Burg Wersau tatsächlich deutlich größer war als bisher bekannt, stellt der Arbeitskreis Burg Wersau fest. Die Grabungen der Universität Heidelberg im Jahre 2012 hätten darauf abgezielt im Kernbereich der Burg deren mittelalterlichen Ursprung zu ergründen. Bereits vorher waren durch geophysikalische Untersuchungen viele der Mauern unter der Grasnarbe entdeckt worden und die Lage der größten Gebäude in Übereinstimmung mit einem Plan aus dem Jahr 1690 zugeordnet worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Enttäuschung machte sich bei den Helfern des Arbeitskreises breit, als durch die Grabungen nur noch Pfostenlöcher der einstigen hölzernen Fundamentverankerungen gefunden werden konnten. Damals ging man davon aus, dass die Kernburg den Stand der Gebäude im Hochmittelalter, also im 13. Jahrhundert darstellt, da dies dem allgemeinen Bild einer Niederungsburg zu dieser Zeit entsprach. Die zusätzlichen Gebäude wurden damals für Erweiterungen im Laufe der Zeit gehalten, welche in der frühen Neuzeit die Burg zum Schloss und zum Repräsentationsort der Kurfürsten aus Heidelberg machten.

Das größte noch vorhandene Gebäude auf dem Grundstück, die 1869 erbaute Schlossmühle, verfiel zusehends und musste im Jahr 2014 abgerissen werden. Was darunter zum Vorschein kam, setzte sich nur langsam in den Köpfen aller Beteiligten zu einem neuen Bild zusammen. Vor den Grundmauern des alten Gebäudes kam nämlich eine solide Wehrmauer zum Vorschein und direkt darunter die Fundamente eines Turms, der eindeutig ins Mittelalter datiert. Das konnte zweifelsfrei durch die Untersuchung verwendeter Hölzer festgestellt werden, die bis ins frühe 13. Jahrhundert datierten.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Deutsche Bahn Reilingens Bürgermeister möchte „Zerschneidung der Gemarkung verhindern“ Mehr erfahren Nach 40 Jahren Wechsel an der Vorstandsspitze Freunde Reilinger Geschichte: Marcel Dörfer tritt Amt als Vorsitzender an Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ratssitzung Reilinger Kämmerer weist auf Deckungslücke hin Mehr erfahren

Die Überraschung daran ist die Tatsache, wie weit dieser Turm vor der erwarteten alten Burg liegt. Die Hauptburg war ein ovales Gebäude mit einem maximalen Durchmesser von etwa 50 Metern. Sie war umgeben von einem Burggraben, der eine Breite von 10 bis 15 Metern hatte. Der neu entdeckte Turm und die Wehrmauer liegen aber fast 60 Meter nördlich von dem, was man bisher für die komplette Burg gehalten hatte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das allein vergrößert das Gelände der mittelalterlichen Burg um das Doppelte. Aber damit nicht genug. Wie Nachbarn dem Arbeitskreis berichteten, seien bei Umbauarbeiten in den 1990er Jahren ebenfalls sehr starke Mauern von mindestens einem Meter Dicke aufgetaucht (die danach jedoch verfallen sind). Das legt den Schluss nahe, dass es sich hier ebenfalls um die alte Wehrmauer handeln könnte. Die hätte dann allerdings in einer Entfernung von ungefähr 70 Metern in östlicher Richtung des Turms gelegen und damit nochmals 70 Meter von der Kernburg. Was die Fläche der Burg bereits im Mittelalter auf das Dreifache der ursprünglichen Vermutung anwachsen lässt.

Führungen gut besucht

Trotz erneuter Einschränkungen durch die Pandemie konnte die Grabungssaison mit leichter Verspätung fast normal durchgeführt werden und eine Reihe von Befunden im Bereich des Burgeinganges freigelegt werden. Hier traten die bereits erwähnten Erkenntnisse zutage.

Auch die wöchentlichen Führungen wurden wieder durchgeführt und sollen auch im kommenden Jahr regelmäßig an den Samstagen während der Saison um 14 Uhr stattfinden.

Im September war es dem Arbeitskreis möglich, anlässlich des bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“ mehr als 400 Besucher auf dem Grabungsgelände zu begrüßen. Stündliche Führungen, der Verkauf von Kaffee und Kuchen sowie eine Mittelaltergruppe, die auf dem Gelände im Zeltlager kampierte und das Leben im 13. Jahrhundert zeigte, waren die Attraktionen des Tages. Erstmals wurde mit dem Wersauer Hof kooperiert, der an dem Tag seinen Biergarten geöffnet hatte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im Mai besuchte der SWR die Burg und drehte einen Beitrag für die bekannte Sendung „Kaffee oder Tee“. Daraus entstanden zwei Fassungen von fünf beziehungsweise elf Minuten, die im Juni und im September ausgestrahlt wurden. Der Beitrag ist weiterhin in der ARD Mediathek zu finden oder auf der Webseite der Burg Wersau unter der Rubrik Video.

Das Grüne Klassenzimmer wurde neu strukturiert und extra eine Fläche hierfür neu angelegt. Hier sollen ab dem kommenden Jahr Schulklassen eine Einführung in die Archäologie erhalten. Das Geländestück besteht aus einem eingeebneten Hügel mit artefakthaltigem Abraum, der in der Vergangenheit nicht näher untersucht werden konnte. Schüler können hier in das Graben eingeführt werden sowie echte Funde machen und dokumentieren.

Infrastruktur schaffen

Gegen Ende der Saison im Oktober besuchte der Gemeinderat das Gelände der Burg und ließ sich vom Arbeitskreis den Stand der Forschung und der Planungen für den Archäologiepark erläutern. Naturgemäß sind für den Gemeinderat die entstehenden Kosten von besonderem Interesse, hierzu gibt es erste Beiträge in Form von architektonischer Planung.

Absolute Voraussetzung für einen öffentlichen Park mit Angeboten zur Erholung und Bildung ist zu allererst die notwendige Infrastruktur, um diese anbieten zu können. Dazu zählen Einrichtungen wie Toiletten, ein überdachter Start- und Sammelbereich für Besucher sowie die Möglichkeit Materialien abschließbar zu halten.

Im kommenden Jahr soll es zügig weitergehen, hofft der Arbeitskreis, dass sich die Gemeinde bald dafür entscheidet, den ersten Schritt für den Archäologiepark zu tun und für die notwendige Infrastruktur auf dem Gelände zu sorgen. Der Arbeitskreis selbst plant im Februar einen Workshop, bei dem der weitere Ausbau des Archäologieparks besprochen werden soll.

Derzeit ist er ganz besonders auf Spenden angewiesen. Wer die Ausgrabungsarbeiten finanziell unterstützen möchte, kann dies einfach über die neu eingerichtete Spendenplattform machen. zg