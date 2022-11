Casting fürs Kindertheater in Walldorf - wer will dabei sein?

Reilingen/Walldorf. Im Werkraumtheater in Walldorf spielen auch Kinder aus Reilingen mit. Diese bewerben sich meist spontan bei dem Kinder- und Jugendtheater Atelier Regen, so der offizielle Namen des gemeinnützigen Vereins und Träger offener Jugendarbeit und außerschulische Bildungseinrichtung, der seine Spielstätte im Werkraumtheater Walldorf in der Hauptstraße hat.

In den nächsten Tagen finden erneut Castingtermine für Stücke des Kinder- und Jugendtheaters statt.