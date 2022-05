CDU-Fraktionschef Manuel Hagel bekommt Spargel aus Reilingen

Stuttgart/Reilingen. Hoheitlicher Besuch in Stuttgart: Am Donnerstag beehrte die seit 2019 amtierende Reilinger Erdbeer- und Spargelprinzessin Kim I. den Landtag von Baden-Württemberg mit ihrer Präsenz. Standesgemäß von Bürgermeister Stefan Weisbrod sicher in die Landeshauptstadt chauffiert und in Begleitung der Rathausauszubildenden Marie Lützel, überbrachte die Prinzessin kulinarische Grüße in Form von Erdbeeren und Spargel und warb, während Weisbrod direkt vor dem Plenarsaal öffentlichkeitswirksam die Reilinger Fahne entrollte, auf herzliche und sympathische Weise für ihre Heimatgemeinde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Manuel Hagel, der Vorsitzende der baden-württembergischen CDU-Landtagsfraktion, freute sich, als ihm Kim I. einen großen Präsentkorb mit den Reilinger Spezialitäten überreichte und bedankte sich dafür sehr herzlich. Bürgermeister Weisbrod lud den CDU-Fraktionschef dazu ein, seine Spargelgemeinde zu besuchen – eine Einladung, welcher Hagel gerne nachkommen wird, zumal ihm der hiesige CDU-Landtagsabegordnete Andreas Sturm auch schon mehrmals vom Reilinger Käsekuchen vorgeschwärmt hat.

Gespräch mit Minister Strobl

Den Besuch im Landtag und das Treffen am Rande des Plenums hatte Sturm ebenso möglich gemacht wie ein kurzes Gespräch von Weisbrod mit dem baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl, in dessen Zuständigkeitsbereich die Kommunen liegen. Strobl erkundigte sich mit Blick auf die Corona-Krise und die Versorgung der Ukraine-Flüchtlinge nach der aktuellen Situation in Reilingen und dankte Weisbrod und Reilingen für das Engagement: „Die Kommunen leisten hier die Hauptarbeit.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ausflug nach Stuttgart Schwetzinger Spargel für Ministerpräsident Winfried Kretschmann Mehr erfahren Schwetzingen Spargel an der Wand Mehr erfahren

Ein zufälliges Wiedersehen gab es seitens Weisbrod auch mit seiner ehemaligen Chefin und jetzigen Landtagsabgeordneten Christiane Staab (CDU), die bis zu ihrer Wahl in den Landtag im vergangenen Jahr als Bürgermeisterin die Geschicke der Stadt Walldorf leitete. Weisbrod hatte 15 Jahre lang für die Stadt Walldorf gearbeitet, elf Jahre davon als Finanzchef. Staab: „Ich erinnere mich sehr gerne an unsere gemeinsame Zeit in Walldorf zurück, seine exzellente Arbeit als Kämmerer hat ihn 2013 in das Bürgermeisteramt der Gemeinde Reilingen geführt.“

Abschließend führte Sturm die Delegation durch den Landtag. Neben dem Plenarsaal besichtigten die Gäste auch den unterirdischen Gang zum Haus der Abgeordneten und die dortigen Räumlichkeiten mit einem wunderbaren Blick auf den Landtag und die Staatsoper. mbu