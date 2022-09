Container für 270 Personen beantragt

Reilingen. Über den Antrag auf Baugenehmigung für die Errichtung einer Containeranlage zur Unterbringung von bis zu 270 Personen in der Von-Drais-Straße 1 berät der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung an diesem Montag, 19. September, um 19 Uhr in der Aula der Friedrich-von-Schiller-Schule. Geplant ist, 154 Container in zwei Blöcken mit je zwei Stockwerken auf dem Grundstück zu errichten. Jeder Wohncontainer (90 Stück) kann mit bis zu 3 Personen belegt werden, heißt es in der Sitzungsvorlage. Einwendungen liegen der Verwaltung vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf der Tagesordnung stehen nach Anfragen der Sitzungsbesucher als weitere Bauangelegenheiten der Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes „Walldorfer Straße 1“, das Wasserleitungsnetz Danziger Straße, Sauerbruchstraße, Stettiner Straße, Görlitzer Straße und die Erschließung des Baugebiets „Herten II“ (Endausbau und Behebung von Mängeln.

Aus dem Bereich der Finanzen geht es um den Abschluss der allgemeinen Finanzprüfung der Ge-meindeprüfungsanstalt für die Jahre 2014 bis 2019 sowie um die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen.

Mitteilungen des Bürgermeisters betreffen den Zuwendungsbescheid für die Beschaffung eines Löschfahrzeugs für die Feuerwehr, Angeln im Reilinger Ferienprogramm. Nach der Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse beschließen Anfragen aus dem Gemeinderat die Sitzung.

Die Unterlagen können während der Sprechstunden im Rathaus, Zimmer 206, nach Terminvereinbarung eingesehen werden. Sie sind auch auf der Gemeindehomepage unter https://reilingen.ris-portal.de/ hinterlegt. Vor Beginn der Sitzung wird ein Exemplar der öffentlichen Sitzungseinladung zur Einsicht im Sitzungssaal ausgelegt. zg