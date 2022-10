Container für Flüchtlinge in Reilingen: Gemeinde sendet SOS

Reilingen. Zu Beginn der Woche kommen die Container. Diese Nachricht sorgte im Rathaus nicht nur für Aufregung, sondern auch für einigen Ärger. Denn die geplante Flüchtlingsunterkunft in der Karl-von-Drais-Straße wird vom Gemeinderat abgelehnt und für das Vorhaben gibt es noch keine Genehmigung.

„Recht muss Recht bleiben“, stellt Bürgermeister Stefan Weisbrod zur juristischen Einschätzung der beginnenden Bauarbeiten am Dienstag im Reilinger Gewerbegebiet in einer Pressemitteilung fest. „Kein Bürger darf ohne Genehmigung bauen, auch nicht private Investoren“, so Weisbrod. Das müsse erst recht für eine Gemeinschaftsunterkunft für 270 Geflüchtete gelten. Der aktuelle Unterbringungsdruck für geflüchtete Menschen dürfe sich dennoch nicht über geltendes Recht hinwegsetzen. „Wir dürfen nicht mit zweierlei Maß messen, und wir dürfen nicht zulassen, dass über geltende Gesetze hinweggegangen wird. Das sind wir unseren Bürgerinnen und Bürgern schuldig“, so der Bürgermeister.

Die Containerunterkunft auf dem Gewerbegrundstück ist schon kräftig gewachsen. Aktuell werden keine weiteren Bauelemente mehr angeliefert, da ihr Aufbau das aus einer früheren Genehmigung stammende Baufenster überschreiten würde. © Gemeinde

Seine Meinung, die er sowohl gegenüber der Baurechtsbehörde in Hockenheim als auch gegenüber dem Planer äußerte, versehen mit einer rechtlichen Würdigung des Rechtsbeistands der Gemeinde, muss irgendwo gehört worden sein, denn am gestrigen Tag kamen in der Gemeinde keine Container mehr an. Einzig ein Kranfahrzeug und ein paar Arbeiter warteten in der Drais-Straße auf die angekündigten Wohncontainer.

Nach dem Willen eines privaten Investors sollen in der Karl-von-Drais-Straße zur Unterbringung von geflüchteten Menschen über 90 Wohncontainer aufgestellt werden. Und dies Stand heute ohne Baufreigabe und Genehmigung. Gleichwohl werde das Vorhaben genehmigungsfähig sein, so die Aussage des zuständigen Baurechtsamtes in Hockenheim. Jedoch erst am Ende eines Genehmigungsverfahrens. Stand heute Vormittag liegt keine Baugenehmigung vor, betont der Bürgermeister.

Container für Flüchtlinge in Reilingen: Integration statt Ghettoisierung

Der Gemeinderat hat in mehreren Sitzungen sein planungsrechtliches Einvernehmen zu diesem Bauantrag versagt. Die zuständige Behörde hat bereits angekündigt, das fehlende Einvernehmen der Gemeinde zu ersetzen. Eine Baugenehmigung wird es voraussichtlich geben – für 178 Geflüchtete. Die Containeranlage hätte aber die Kapazität für über 270 Flüchtlinge, eine Dimension, die „unser Dorf in sozialer Hinsicht vollkommen überfordert“, wie Weisbrod feststellt. „Alles in unserer Macht stehende werden wir tun, um die Größenordnung zu verhindern“.

Seit dem Frühjahr hat die Gemeinde knapp 100 ukrainische Kriegsgeflüchtete willkommen geheißen. „Wir waren die Ersten, die ukrainische Geflüchtete in so hoher Zahl bereits zu Beginn des ukrainischen Krieges bei uns aufgenommen haben“, fügt der Bürgermeister hinzu: „Eingebettet in eine beispielhafte ehrenamtliche Willkommenskultur.“ Dazu hat die Gemeinde über sieben Häuser angemietet. „Für eine sozialverträgliche, dezentrale Integration der traumatisierten Menschen. Wir wollen, dass Integration im Sinne der Flüchtlinge auch gelingt. Aus diesen Gründen lehnen wir diese Art der ,Ghettoisierung‘ entschieden ab. Die Willkommenskultur in unserem Land und die Geduld unserer Bürger dürfen wir nicht über Gebühr belasten.“

„Wir setzen daher einen Notruf ab und funken SOS an das Land und an den Bund. Die Städte und Gemeinden sind mit der neuerlichen Flüchtlingswelle heillos überfordert. Es sind viel mehr Flüchtlinge zu uns unterwegs als im Jahr 2015. Es fehlt nicht nur an der menschenwürdigen Unterbringung, sondern auch an der Sozialarbeit für die Integrations- und Sprachkurse.“

Unterstützung erhalten Bürgermeister und Verwaltung von den anliegenden Gewerbetreibenden. Sie fürchten um das Gewerbegebiet, sehen zahlreiche Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. „Wir bekommen jeden Morgen ein 40-Tonner-Lkw mit Ladung“, stellt Oliver Raab von der Firma S &B, Abluft- und Filtertechnik fest, der durch die Flüchtlingsunterkunft Auswirkungen auf die Anlieferung durch die Lkw und deren Entladung sieht. Die großen Fahrzeuge, dazu Gabelstapler, die sie abladen – keine Umgebung, in der sich über 270 Flüchtlinge aufhalten können, stellt er fest. Und diese werden sie, auf dem Grundstück, wo die Wohncontainer errichtet werden, ist kein ausreichender Raum, sich aufzuhalten.

Stein des Anstoßes: Seit Dienstag werden auf dem Grundstück in der Von-Drais-Straße 1 Container angeliefert und aufgestellt. Das ist im Gewerbegebiet zulässig, erfuhr die Gemeindeverwaltung von der Baurechtsbehörde in Hockenheim. Eine Betriebsgenehmigung ist damit nicht verbunden, sie dürfte aber ebenfalls erteilt werden. © Raab

Container für Flüchtlinge in Reilingen: Sorge um Arbeitsplätze

Markus Kaletka, der mit seiner Firma für Sondermaschinenbau wenige Häuser weiter seinen Sitz hat, kann dem nur zustimmen. Zumal er sich noch an einen tödlichen Unfall erinnern kann, bei dem ein Kind unter einen Gabelstapler geriet – „da kommen Erinnerungen hoch“.

Beate Zimmermann von der gleichnamigen Schreinerei erinnert an die Errichtung des Gewerbegebietes. Damals wollte die Verwaltung Lärm und Verkehr aus der Ortsmitte an den Rand verlagern, wo die Gewerke nicht stören. Wenn nun die Wohnbebauung an die Fertigungshallen rückt, sieht sie gleichfalls Arbeitsplätze in Gefahr.

Gefahren, die auch Weisbrod sieht, obwohl er sich darüber im Klaren ist – „die Flüchtlingsunterkunft wird kommen“. Momentan richtet sich sein Ärger gegen das in seinen Augen rechtswidrige Vorgehen, erst müsse ein Genehmigung vorliegen, bevor Fakten geschaffen würden, wie bei jedem privaten Bauvorhaben.

Mit Blick auf die Unterkunft betont Weisbrod, mit dem Landratsamt in Dialog treten zu wollen. Er will wichtige Punkte geregelt wissen, beispielsweise die Einfriedung des Geländes, ein Security-Dienst, eine soziale Betreuung der Bewohner und Sprach- sowie Integrationskurse für sie. Soziale Verpflichtungen, die aus der Unterkunft entspringen könnten, würden auf jeden Fall die Gemeinde überfordern, fügt er hinzu.

Positiv bewertet Weisbrod, dass nur noch 178 Geflüchtete in die auf 270 Flüchtlinge ausgelegt Unterkunft kommen sollen. Allerdings bleibe es bei der Anzahl von 90 Wohncontainern, weshalb er sich mit den Anwohnern einig ist, dass die Kontrolle der Belegungszahlen wohl nicht möglich sein wird. Besser wäre es, so Andreas Raab, die Zahl der Container der reduzierte Flüchtlingszahl anzupassen. Das wäre ein deutliches Signal gewesen.