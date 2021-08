Corona-Prävention: CO2-Ampeln helfen beim richtigen Lüften

Reilingen. Am Freitagnachmittag hat das Land die Zuschüsse für die mobilen CO2-Ampeln bekannt gegeben. Daher hat die Gemeinde in den Sommerferien umgehend 50 AIR2-Color-Geräte des Anbieters Renz erworben, welche die Luftqualität in den Schul- und Kindergartenräumen sichtbar machen sollen. Diese hätten sich in der Praxis bewährt und seien von der Stiftung Warentest mit Gut bewertet worden, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeinde heißt.

Die Geräte sind für die Friedrich-von-Schiller-Schule sowie die unter kommunaler wie auch kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindertagesstätten (Kita) bestimmt. Die Anschaffungskosten lagen bei knapp 8000 Euro, die vom Land voraussichtlich zur Hälfte übernommen werden. In der kommunalen Kita „Haus der kleinen Hasen“ ist die Technik bereits erprobt worden. Auch die Kindertagesstätte „St. Anna“ hatte bereits CO2-Ampel im Einsatz und positive Erfahrungen gesammelt.

Zur Corona-Prävention setzen alle örtlichen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen von Anfang an auf ein regelmäßiges Lüften der Räume. Wann genau der richtige Zeitpunkt zum Lüften gekommen ist, zeigen künftig die sogenannten CO2-Ampeln an. Mit gelbem und rotem Licht warnen sie vor Kohlendioxid in der Luft und damit auch vor vielen Aerosolen, die Corona übertragen können. Die Sensoren sind leicht verständlich und handhabbar.

Angst vor vierter Welle

Die Corona-Inzidenzen bewegen sich derzeit noch auf einem relativ niedrigen Niveau, aber die Infektionszahlen steigen, von der ansteckenderen Delta-Variante befeuert, ganz allmählich wieder an. In zunehmenden Maße werden Kinder und Jugendliche infiziert, sorgen sich Virologen um eine im Winterhalbjahr drohende vierte Welle. In Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kindergärten, gelten daher unverändert strenge Hygieneregeln. Mit einer neuen Anschaffung sorgt die Gemeinde für einen verbesserten Infektionsschutz.

„Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, Luftreinigungsgeräte einzubauen“, erklärt Bürgermeister Stefan Weisbrod. Sie seien in der Praxis für einen ungestörten Unterrichtsbetrieb viel zu laut, Anschaffung und Unterhalt seien zu kostenintensiv, ihre Wirkung bei der Abwendung einer Infektionsgefahr nach jetzigem Wissensstand zudem unsicher.

Da die Geräte weder CO2 noch Wasserdampf aus der Raumluft entfernen, empfehle das Umweltbundesamt auch in der kalten Jahreszeit die Fensterlüftung als prioritäre Maßnahme.

„Die von uns bevorzugten CO2-Ampeln erkennen zwar keine Coronaviren, zeigen aber an, wann es Zeit zum Lüften ist“, nennt Stefan Weisbrod den entscheidenden Nutzen der Geräte.

Gut fürs Raumklima

Wie bei einer Ampel lasse sich so ein möglicherweise erhöhtes Infektionsrisiko ablesen. Das 360 Grad umlaufende Lichtband mache die Luftqualität in den Farben Grün, Gelb und Rot sichtbar und animiere somit zum aktiven und effektiven Lüften.

Das wirke sich nicht nur auf das körperliche Wohlbefinden und die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen aus, sondern senke auch den Energieverbrauch. Denn gerade bei niedrigen Außentemperaturen lasse sich mit diesen Geräten eine Dauerbelüftung mit der Folge einer unbehaglichen Raumtemperatur vermeiden. Was die Nutzer freut und die Kasse schont. jd