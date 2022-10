Corona-Teststraße in Reilingen bleibt diese Woche geschlossen

Reilingen. Das PCR-Test-Center in Reilingen (Wilhelmstraße 86) muss in dieser Woche (ab Montag, 17. Oktober) geschlossen bleiben, teilt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mit. Personen, die dort einen Testtermin gebucht haben, werden telefonisch oder per E-Mail über die kurzfristige Schließung informiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Der Personaldienstleister, mit dem wir in Reilingen zusammenarbeiten, hat uns heute mitgeteilt, dass er in dieser Woche wegen mehrerer gleichzeitiger Corona-Fälle bei seinem Personal den Betrieb nicht mehr aufrechterhalten kann“, erklärt die Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss. Das Landratsamt geht davon aus, dass ab Montag, 24. Oktober, wieder PCR-Tests im Reilinger Test-Center angeboten werden können.

Personen mit Symptomen, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hinweisen oder nach einem positiven Antigen-Test beziehungsweise Selbsttest sollen sich an ihren Hausarzt oder die Telefonnummer 116 117 wenden, um sich dann mit einem PCR-Test testen zu lassen, heißt es vom Landratsamt. Terminbuchungen für das Reilinger Test-Center sind grundsätzlich möglich unter https://c19.rhein-neckar-kreis.de/termin oder montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr über die Hotline des Gesundheitsamtes (06221/522-1881).