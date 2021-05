Damit für Insekten der Tisch reichlich gedeckt ist

Reilingen. Im Frühjahr geht das Gebrumme los. Blütensuchende Insekten werden aktiv. Jedoch ist es in den vergangenen Jahren ruhiger geworden. Bienen sterben und der Bestand an Schmetterlingen und Co. geht drastisch zurück. Denn die natürlichen Lebensräume werden zurückgedrängt und Pestizide stören die Orientierungsfähigkeit und schädigen das Immunsystem der Insekten.

AdUnit urban-intext1

Trotz dieser Einschränkungen sind sie bis in den späten Herbst hinein auf der Suche nach Nahrung, auch wenn es besonders außerhalb des Sommers zu Engpässen im Angebot kommt. Hier gilt es entgegenzuwirken, indem auf Balkonen, im Garten oder in öffentlichen Grünflächen Blühpflanzen wachsen, die für ein dauerhaftes Blühangebot sorgen, an dem sich die Insekten stärken können.

Aus diesem Anlass gilt es etwas zu tun, daher bietet die Gemeinde dieses Jahr Blumensamen für eine insektenfreundliche Blumenwiese an. Die bunten Flächen dienen den Insekten als Lebensräume und Nahrungsquelle. Natürlich hat eine Blumenwiese im Garten oder auf dem Balkon auch einen ansehnlichen optischen Nutzen.

Päckchen werden zugestellt

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Lokale Agenda Eigenes Gemüse am Hockenheimer HÖP ernten Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel HÖP Reaktion vom Hockenheimer Oberbürgermeister zum HÖP-Gelände Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Naturschutz Lokale Agenda sieht HÖP-Gelände durch Freizeitnutzung in Gefahr Mehr erfahren

Kostenlos können die Bürger pro Haushalt Blumensamen im Rathaus bestellen. Die Päckchen werden anschließend von Gemeindebeschäftigten zugestellt.

AdUnit urban-intext2