Damit Schüler an der Ahr zum Unterricht kommen

Reilingen. Es ist „immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein“, berichten die Organisatoren der Hilfstransporte in das Ahrtal, Michael Lauer und Thomas Große aus Reilingen mit ihren Helfern, nachdem sie nach einer erneuten Aktion aus der Region zurückgekommen sind,

Aufgrund einer konkreten Information, dass die schwer von der Flutkatastrophe getroffene Integrative Realschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler Fahrräder für ihre Schüler und Schülerinnen benötigt, da der öffentliche Personennahverkehr immer noch unzureichend funktioniert, wurde sofort eine Sammlung gestartet. 16 Fahrräder, ein Roller und viele Ersatzteile konnten beschafft werden, auch Dank der großartigen Unterstützung der Firma Fahrrad-Schröter. Mit dem Transportfahrzeug von Firma Rasenpartner Peter Geng Reilingen war dann auch eine schnelle Lieferung vor Ort möglich.

Startklar für die Ahr: Thomas Große (l.) und Michael Lauer haben den von Peter Geng bereitgestellten Transporter mit gespendeten Fahrrädern vollgeladen. © Lauer

Schulleiterin Doris Stutz dankte Michael Lauer ergriffen für diese flexible unbürokratische Hilfe. „Wir unternehmen zurzeit alles, damit die Kinder und Jugendlichen sich nach der Katastrophe zumindest in der Schule schon wieder einigermaßen wohlfühlen können. Es ist noch ein langer Weg, vielen traumatisierten Schüler und Schülerinnen einen normalen Schulalltag bieten zu können. Insofern sind die Fahrräder ein großes Zeichen der Solidarität und Hilfsbereitschaft von allen Spendern. Es ist ein gutes Gefühl, dass wir nicht in Vergessenheit geraten. Viele Familien mit Kindern wohnen in der Flutregion noch in provisorischen Unterkünften und der Winter naht. Bekanntermaßen gibt es vielerorts noch keine ausreichende Heizung“, berichtet die Rektorin.

Als Nächstes Erste-Hilfe-Kästen

Das ist einer der vielen Gründe, warum sich Michael Lauer und Thomas Große weiterhin dafür einsetzen, dass den Menschen in Not geholfen wird und das Interesse sowie die große Hilfsbereitschaft für die Betroffenen nicht nachlässt. Immer wieder stellen sie vor Ort fest, wie viele Mittel des täglichen Bedarfs noch fehlen. Daher wird es zeitnah bereits eine weitere Fahrt in das Ahrtal mit 20 dringend benötigten Erste-Hilfe-Kästen geben. sp

