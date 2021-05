Dank an den Wonnemonat

Nur noch wenige Tage und der Mai hat sich vom bisher eher trist verlaufenen Jahr verabschiedet. Von seinem Spitznamen als Wonnemonat blieb er in diesem Jahr mindestens genauso weit entfernt wie Deutschland von einem Sieg beim Eurovision Contest. Doch während diese Art gesanglicher Lustbarkeit mir eher fremd ist und stets ein leichtes Unbehagen verursacht, verbunden mit kräftigen Rollbewegungen der Zehennägel, bin ich dem Mai alles in allem dankbar.

Ja, man kann es nicht oft genug sagen, der Fünfte im Jahreskanon hat einen tollen Job gemacht. Kommt er ansonsten mit milden Temperaturen, wärmenden Sonnenstrahlen und einer Anmutung von Eisdiele und Biergarten einher, zeigte er sich diesmal Grau in Grau, wollte er keine Begehrlichkeiten wecken. Frühling in Moll. Keine Triebe, die sprießen, kein Spargel, der schießt und bei gefühlten Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt ließ einen die Tatsache, dass die Biergärten geschlossen hatten, im wahrsten Sinn des Wortes kalt. Und der Gedanke an Eis zauberte kein Lächeln ins Gesicht, sondern beschwor den Wunsch nach warmen Socken.

Doch nun hat das Klagen ein Ende, das Jammertal ist durchschritten, Biergärten und Eisdiele, selbst die Bäder und Seen, öffnen, das Spiel kann beginnen. Weshalb man dem der Situation angepassten Mai im novemberlichen Gewand nur raten kann, seine aufgesparte Energie an den Juni weiterzureichen.

Denn der hat nun eine gewaltige Bringschuld. Wie auch der Juli. Und der August. Und die folgenden. Also, packen wir‘s an, es gilt die Brauer und Eismanufakturen zu retten. Möge die Sonne mit uns sein.

