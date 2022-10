Dank für Essen und Trinken

Reilingen. Um für die Ernte, für die Nahrung zu danken, wird einmal im Jahr das Erntedankfest gefeiert. Tradition ist es dabei, einen schönen Altar zu gestalten, an dem die Feldfrüchte einladend angerichtet sind.

In diesem Jahr gestalteten Gabi Anweiler, Regina Erbrecht und Adam Marek die Gaben in der katholischen Kirche in Reilingen.

Gaben gesegnet

Wegen der Energiekrise und dem Krieg in der Ukraine wurde sich jedoch dafür entschieden, die Gaben in geringerem Maße darzulegen wie in den letzten Jahren. Gespendet wurden sie von der Bäckerei Schieck, dem Gemüsehof Großhans und dem Rewe-Markt. Beim Gottesdienst am Sonntag wurden die Gaben gesegnet. kd