Das Reilinger Dorfbrunnenfest fällt wegen der Corona-Pandemie erneut aus

Reilingen. Es ist das zweite Jahr in Folge, dass die Musikfreunde ihr beliebtes Dorfbrunnenfest nicht ausrichten können. Nachdem sich die Weizenbierverkostung auf dem Platz am Rathaus in den vergangenen Jahren zu einem Fest für die ganze Gemeinde entwickelt hatte und sich die Blasmusiker über mangelnden Zuspruch nicht beklagen konnten, machte ihnen das Coronavirus im vergangenen Jahr erstmals einen Strich durch die Rechnung.

Doch mit dem gleichen Mittel, mit dem den Folgen der Pandemie im vergangenen Jahr getrotzt wurde, soll ihnen auch in diesem Jahr Paroli geboten werden: Wenn die Leute nicht zum Fest kommen dürfen, dann kommt das Fest in die heimische Stube.

Statt beim Dorfbrunnenfest muss das Bier zuhause verkostet werden. © Zesa

Wer mitmachen will, der kann sich bei den Musikfreunden einen Sixpack mit verschiedenen Weizenbiersorten erwerben und so einerseits in den Genuss des Bieres kommen, andererseits den Verein unterstützen.

Denn die Musikfreunde leiden wegen der ausgefallenen Proben und Auftritte nicht nur unter fehlenden sozialen Kontakten, sondern auch die Vereinskasse ist dadurch stark belastet, heißt es in einer Pressemitteilung. Weshalb die Idee geboren wurde, statt des Dorfbrunnenfests eine Tragetasche mit sechs Flaschen Weizenbier zum Kauf anzubieten.

Tragetasche mit sechs Flaschen

Erneut haben die Musikfreunde ihre besten Kundschafter losgeschickt, um die Tragetasche mit hervorragenden Bieren zu bestücken. Mit dabei ist „Jacob“, ein naturtrübes Weißbier. „Spritzig und mild im Geschmack – dazu die fein-porig, feste Schaumkrone – dieses Weißbier Spitzenprodukt wird seit 1994 in Folge mit DLG-Gold prämiert“, wird das Getränke angepriesen.

Nummer zwei ist das „Camba Jager Weisse“, ein gehopftes Weißbier. Dem fertigen Bier werden die amerikanischen Hopfensorten Simcoe und Chinook zugefügt, wodurch das „Jager Weisse“ eine wunderbar fruchtige Aromatik bekommt.

Wenig gesagt wird über das „Keiler Weißbier“ – das Bier hat Freunde auf der ganzen Welt, hat einen eigenen „Keilerklub“ und ist einfach saugut, meinen die Musikfreunde.

Der „Weiße Hase“ darf in dem Tragekorb nicht fehlen, immerhin steht es für das Wappentier der Gemeinde – wenn schon ein Hase auf der Fahne ist soll zumindest mal in diesem Jahr einer im Glas sein.

Die Musikfreunde bleiben mit dem „Hirsch Weisse“ im Tierreich. „Ein fruchtiges Bier mit nachhaltigem Abgang verspricht die Hirschbrauerei aus Wurmlingen“, merkten die Blasmusiker an und kommen zum letzen Bier in der Reihe, dem „Scheyern Weisse“. „Ein göttliches Bier aus den Bierschmieden der Klosterbrauereien. Die Klosterbiere werden nicht sterilisiert und ultrahocherhitzt, sondern kommen mit bester Qualität und kurzen Vertriebswegen frisch zum Kunden.

Wer nun Lust auf den Tragekorb bekommen hat, der kann sich einen unter Angabe der Lieferadresse und der Anzahl der gewünschten Sixpacks bis Donnerstag, 12. August, per E-Mail an bierfadehaem@musikfreunde-reilingen.de bestellen. Oder r per Telefon, 06205/4179. bei Vorsitzender Birgit Wetterauer.

Die Musikfreunde liefern das Bier am Freitag, 13. August, zwischen 18 und 20 Uhr sowie am Samstag, 14. August, zwischen 10 und 12 Uhr aus. Weitere Wunschtermine zur Abholung können mit Vorsitzender Wetterauer abgestimmt werden.

Für eine Spende von 12 Euro bekommt die Bierfreunde die genannten sechs Flaschen Weizenbier und unterstützen damit den Verein. zg