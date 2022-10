Demenzkranken auf Augenhöhe begegnen

Reilingen. „Das Herz wird nicht dement!“ Mit diesem Motto begann das interessante Referat der Koordinatorin des Geriatrischen Schwerpunkts Schwetzingen, Karin Kircher (Bild) beim Katholischen Bildungswerk. Vorab erklärte sie die Motive ihres Zentrums: die Situation älterer Menschen im Krankenhaus zu erleichtern durch Demenzbegleitung. Das Ziel sei das „demenzfreundliche Krankenhaus“. Es gebe zurzeit 1,8 Millionen Demenzkranke, jeden Tag kämen 900 dazu. Leider gebe es noch kein Medikament zur Behandlung.

Ihr Tipp: „Leben Sie glücklich und fröhlich, leben Sie gesund!“ Weiter fragt sie: Wie gehen wir mit betroffenen Menschen um und warum ist es manchmal so schwer? Demenzerkrankte scheinen in ihrer eigenen Welt zu leben. „Da ist einer in meinem Kopf, der spielt Streiche und manchmal streicht er auch“, zitierte sie die erkrankte Journalistin und Autorin Claudia Schreiber.

Demenz sei eine Ansammlung von Problemen, erklärte Kircher. Von den Millionen Nervenzellen und Synapsen im Gehirn verliere man bei Alzheimer 20 Prozent Gehirnmasse, Nervenzellen sterben ab. Je älter man wird, umso größer sei die Chance zu erkranken. Aber man müsse lernen, damit umzugehen. Bei dieser Krankheit gebe es sehr viele Verluste, erläutert die Referentin: die Erinnerung, die Merkfähigkeit, die Orientierung, die Wortfindung und Planungskompetenz.

Daraus entstünden Verwirrung, Unsicherheit, Verzweiflung, Angst, Wut, Rückzug. Wie erreicht man die Menschen mit Demenz? Ganz wichtig sei es, sie wertzuschätzen, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, ihnen Sicherheit zu vermitteln. Dadurch fühle sich der Kranke angenommen, was er dringend brauche. Es gelte, die Ressourcen zu nutzen, mit den verbliebenen Fähigkeiten in Kontakt zu kommen, Mitgefühl zu zeigen.

Anhand von Filmen der Deutschen Alzheimer Gesellschaft wurde den Zuschauern ein angemessener Umgang in schwierigen Situationen vorgestellt. Es sei ratsam, die Grundlagen der Kommunikation zu erlernen: Aufmerksamkeit schenken, ein freundliches Gesicht zeigen, sich zum Kranken setzen, ihn berühren, ansprechen und erklären, keine Hektik aufkommen lassen.

Mit vielen Beispielen und voller Engagement referierte Karin Kircher und ging auf Fragen der Gäste ein. „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen!“ Mit diesem Zitat von Aristoteles beendete sie ihren informativen und emotionalen Vortrag. vse/Bild: Kircher