Demokratie erstmals erlebt

Reilingen. Für die Schüler der zehnten Klasse an der Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule ging es an die Wahlurne. Die Juniorwahl simulierte die Bundestagswahl und ermöglichte damit das Üben und Erleben von Demokratie. Zuvor stand das Thema „Demokratie und Wahlen“ auf dem Stundenplan und nun lud ein Wahlbenachrichtigung wie bei der echten Bundestagswahl am 26. September in das Wahllokal.

Die Wahlhelfer, die vorher die Wählerverzeichnisse angelegt hatten und später die Stimmen auszählten, übernahmen aktiv Verantwortung und sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Wahl, nicht ohne nach dem Ausweis der jungen Wähler zu fragen.

Landesweit sind über 4400 Schulen mit über 1,4 Millionen Schülern am Projekt beteiligt. Die Juniorwahl zur Bundestagswahl wird durch den Deutschen Bundestag, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie die Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. Seit 1999 wird die Juniorwahl als „best-practice-Projekt“ zur politischen Bildung bundesweit zu Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Europawahlen durchgeführt. Seither haben sich schon mehr als drei Millionen Jugendliche beteiligt, wodurch die Juniorwahl zu den größten Schulprojekten in Deutschland zählt.

Das Gesamtergebnis der Juniorwahl wird am echten Wahlsonntag um 18 Uhr auf www.juniorwahl.de veröffentlicht. zg

