Den Tieren ein Bett aus Blättern bauen

Reilingen. Was vor wenigen Wochen und Monaten noch als normal galt und den Kindern einen geregelten Tagesablauf bescherte, ist im Moment ganz anders – für die Kinder, für die Leitung der kommunalen Betreuung, für die Betreuer, für das Küchenteam und auch für die entsprechenden Stellen auf dem Rathaus.

Die Regelungen und Vorschriften, die in dieser Woche gelten, können in der nächsten Woche schon wieder hinfällig sein und oft wissen die Verantwortlichen am Donnerstagmorgen noch nicht, was es ab Montag zu beachten, zu organisieren oder zu regeln gibt. Eine schnelle Organisation, Absprachen und vor allem viel Flexibilität sind somit im Moment auch von der Kommunalen Betreuung gefordert, um die aktuelle Situation zu meistern. Wenn die Kinder dann lachend und hüpfend am Mittag in die Mensa kommen, werden sie von all dieser Organisation nichts merken, denn dann geht es ganz alleine um sie und darum, ihnen zu zeigen, dass man sich freut, dass sie da sind und ihnen so viel Normalität wie möglich schenkt.

Gemeinsam Essen und Lachen

Dazu gehören freundliche Worte, wenn die Kinder zum Mittagessen kommen, Scherze, gemeinsames Essen und Lachen und natürliche eine abwechslungsreiche Spielzeit zu gestalten.

Denn für die Kinder gehören zur Normalität vor allem Toben, Spaß haben, Entdecken und Experimentieren. Wann immer das Wetter es erlaubt, geht es deshalb auf den Schulhof. Rauf auf das Klettergerüst, rein in die Vogelnestschaukel, Fangen spielen, Gokart fahren oder auch mal ein schönes Bett aus Blättern für die Tiere bauen, in das diese sich am Abend hinein kuscheln können. Gemeinsamkeit und auch an andere zu denken, gehört bei den Kindern ganz selbstverständlich dazu. Sie schaffen es ganz einfach und immer wieder, aus allen Situationen das Beste zu machen. Und genau so soll es für sie sein. Haben alle Verantwortlichen dann auch den Rhythmus der neuen Woche gefunden, kommt zum Wochenende die große Frage: „Und wie läuft es nächste Woche?“ Manchmal kann man die neue Woche so beginnen, wie die alte geendet hat, aber oft gibt es freitags Neuerungen, die schnell umgesetzt werden müssen, damit montags den Kindern dann alles völlig normal und logisch erscheint.

Dies schafft das Team der Kommunalen Betreuung mit viel Flexibilität und Organisation und natürlich der großen Freude an der Arbeit mit den Kindern. Von diesen können übrigens auch die Erwachsenen noch viel lernen. Denn wie heißt es doch so schön in dem Lied vom Pipi Langstrumpf: „Ich mach’ mir die Welt, Widdewidde wie sie mir gefällt.“