Der Baum soll noch nicht zu den Göttern

Reilingen. Mit einer Bürgerinitiative, die sich für seinen Erhalt einsetzt, ist ein am „Kattunischen Eck“ stehender Götterbaum in das Blickfeld gerückt und nun auch als Diskussionsgegenstand auf die Tagesordnung des Technischen Ausschuss bei dessen letzter Sitzung vor der Sommerpause.

Der Baum hat mit mehr als sechs Jahrzehnten zwar noch nicht sein endgültiges biologisches Alter erreicht, ist aber wegen seines hohen Schädigungsgrads in seinem Bestand gefährdet. Ein von der Verwaltung bemühter Baumexperte hält den Baum weder für stand- noch für bruchsicher, wie Bürgermeister Stefan Weisbrod in der Sitzung des Ausschusses anmerkte.

Der Götterbaum im Ortszentrum soll zeitnah einen Pflegeschnitt erhalten und damit seine Verkehrssicherheit wieder hergestellt werden. © Gemeinde

Um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen sei es erforderlich, das Totholz unverzüglich zu beseitigen und kurzfristig eine über die normale Baumkontrolle hinausgehende Untersuchung mit Bohrwiderstandsmessung zu veranlassen. Wobei sich die Kosten für ein Gutachten und Pflegemaßnahmen in einem hohen vierstelligen Bereich bewegen dürften, so die Annahme des Baumexperten. Seines Erachtens sei es daher verhältnismäßig, den stark vorgeschädigten Baum zu fällen und durch einen standortgerechten Baum zu ersetzen.

Dagegen waren sich die Ratsmitglieder mit dem Bürgermeister einig, auf ein teures, von einem öffentlich bestellten Gutachter erstelltes Baumgutachten zu verzichten, und den Götterbaum mit einem Pflegeschnitt so lange wie möglich weiter im Bestand zu erhalten.

Wohnort geschützter Ameisen?

„Wir kämpfen um jeden Baum“, bekräftigte Dieter Rösch (SPD) auch in seiner Funktion als BUND-Vorsitzender. Die Baumart sei zwar invasiv, keinesfalls aber sei der fragliche Götterbaum so weit geschädigt, dass eine unmittelbare Fällung drohe. Mit einer gewissen Schnitttechnik könne er durchaus noch eine geraume Zeit am Leben erhalten werden. Auch legte Rösch nahe, frühzeitig einen geeigneten Baum in der Nachbarschaft zu pflanzen.

Aufhorchen ließ seine Beobachtung, dass sich am Götterbaum möglicherweise eine geschützte Ameisenart angesiedelt habe. Wenn sich das bestätige, müsse der Baumstamm an Ort und Stelle bleiben, erwartet Peter Geng (Freie Wähler) als vom Rhein-Neckar-Kreis bestellter Naturschutzbeauftragter.

„Wir werden die Totholzanteile an dem Götterbaum zeitnah entfernen und versuchen, die Verkehrssicherheit an diesem Standort wiederherzustellen“, sicherte Bürgermeister Weisbrod abschließend zu.