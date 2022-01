Der Schweiß fließt

Reilingen. Astrid Wörner von den Top-Fit-Studios, Sponsor des SC 08, ermöglichte den Kreisliga-Kickern des Sportclubs eine willkommene Abwechslung in der Vorbereitungsphase zur Rückrunde – die hoffentlich stattfinden wird, wie die Fußballer in einer Pressemitteilung betonten – und lud sie zu einer kostenlosen zweistündigen Spinning-Einheit in ihr Studio ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter Leitung der ausgebildeten Fitnesstrainerin Meltem wurde den Herren der Schöpfung schnell klar, dass sie sich anstrengen müssen, wollen sie den hohen Anforderungen der quirligen Lady gerecht werden. Denn hier ging es nicht um einfaches Fahrradfahren, sondern um ein abwechslungsreiches Programm auf den Spinningrädern, das den Schweiß fliesen ließ.

Meltem forderte die Fußballer durch ihre lautstarken Kommandos und achtete auf die richtige Umsetzung ihrer Anweisungen. Mit ihren Motivationskünsten hielt sie die Kicker bei Laune, sodass jeder die zwei Stunden mehr oder weiniger gut überstanden hat.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auf jeden Fall eine gelungene Trainingseinheit, die sicherlich eine erste konditionelle Grundlage für die weiteren Trainingseinheiten auf dem SC 08 Gelände bilden wird. Am Ende der Veranstaltung bedankte sich SC 08 Spielausschussmitglied Jürgen Luntz bei der Top-Fit-Geschäftsleitung und Trainerin Meltem auch im Namen der Spieler. bk