Die Könige sind vor Ort

Reilingen. „Die Könige sind da“, teilte Gemeindereferent Thorsten Gut von der Seelsorgeeinheit Hockenheim am Donnerstagabend dem Vorbereitungsteam der Ausstellung freudig mit. Persönlich hatte er sich auf den Weg nach Bonn gemacht, um die königlichen Leihgaben bei Ralf Knoblauch (Bild) abzuholen und sie sicher nach Reilingen zu bringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Herzensangelegenheit, denn als Thorsten Gut zum ersten Mal auf die Könige aufmerksam wurde, war er total begeistert. „Ich habe die Könige damals auf einem Ausstellungsplakat in Untermarchtal wahrgenommen. Der Ausstellungstitel ,Würde‘ mit drei Ausrufezeichen machte mich neugierig und als ich dann die Figuren sah, war ich sofort begeistert von den kleinen Königinnen und Königen“, berichtet Thorsten Gut.

Diese Begeisterung, möchte er gemeinsam mit dem katholischen Bildungswerk Reilingen, nun mit den Menschen der Seelsorgeeinheit und über deren Grenzen hinaus teilen. „Die Könige strahlen für mich eine einfache Schönheit aus. Trotz ihrer Kanten und Ecken, der teilweise unförmigen Figur, den Rissen und Maserungen. In ihrer Unvollkommenheit sind sie vollkommen einmalig und gekrönt. Und was für mich ganz wichtig ist, sie besitzen ihre Kronen als Zeichen der Würde und nicht als Instrument der Macht. Gerade in diesen Tagen senden sie für mich ein so lautes Signal, nach der Würde und Einmaligkeit jedes einzelnen Menschen“, ergänzt der Gemeindereferent. Gott mache keine Unterschiede. Jedes Leben sei wertvoll. Jeder Mensch trage seine einzigartige Königswürde in sich. Gott kröne ihn in seiner Unvollkommenheit zu einem vollkommen neuen Menschen, mit Würde und Sendung in diese Welt und genau dies verkörperten die Königsfiguren von Ralf Knoblauch.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für das katholische Bildungswerk Reilingen und die ganze Seelsorgeeinheit Hockenheim ist es eine große Ehre, dass die Würdeträger zu Beginn der Fastenzeit ihre Reise nach Reilingen antreten durften, was für die Verantwortlichen der Ausstellung eine sehr große Bedeutung hat. Thorsten Gut fasste dies in Worte und sagte: „Für mich selbst sind die Könige schon jetzt eine große Kraftquelle, denn durch ihren Anblick kann ich mich immer wieder neu erden“.

Vernissage in der Kirche

Vielleicht können dies auch die Besucher der Ausstellung in Reilingen erfahren. Diese wird am Montag, 7. März, 20 Uhr, im Wendelinushaus mit dem Thema „Du bist mein geliebtes Kind – ein Königskind“ eröffnet. Thorsten Gut und Anne Assmann werden dabei dieses Thema in einem Vortrag noch näher erörtern.

Anmelden können sich Interessierte bei Anne Assmann, Telefon 06205/85 09, und Verena Seidelmann, Telefon 06205/67 16. Für die Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Verordnungen. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um eine Spende für die Kinderkrebsstation der Uniklinik Heidelberg gebeten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Am Sonntag, 6. März, 18 Uhr, findet in der katholischen Kirche in Hockenheim eine kleine Andacht zur Begrüßung der Könige statt. kd