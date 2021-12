Die Reilinger Pfarrerin über ein Weihnachtsfest mit Ecken und Kanten

Verwaltungsgemeinschaft. „Weihnachten mit Ecken und Kanten“. Unter diesem Motto bietet die Evangelische Gemeindejugend Baden etwas Neues an: die Weihnachts-Kreativbox.

Aus einfachem Bastelmaterial wie Holzwürfeln, Papier und Wattebäuschen soll beim Lesen der Weihnachtsgeschichte nach Lukas eine Krippenszene entstehen. Kinder haben Spaß beim Basteln, während die Großen in einer ruhigen Minute den biblischen Impuls lesen, so stellt es der Begleittext in Aussicht.

Genau das richtige für den letzten Konfi-Mittwoch vor Weihnachten, denke ich. Am Vortag mache ich mich daran, ein Ansichtsexemplar herzustellen. Aus der „ruhigen Minute“ wird eine unruhige Stunde, denn mein Fluchen durchbricht von Zeit zu Zeit die Stille.

Vor allem das Ineinanderstecken etlicher Holzstäbchen, um den Stall zu bauen, kostet Nerven. Immer wieder fällt alles auseinander. Nach 20 Minuten steht das Gebilde mehr schlecht als recht. Jetzt bloß nicht zu heftig atmen!

Ich lese weiter im Lukasevangelium, Kapitel 2, Vers 12: „Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.“ Um die Krippe zu bauen, muss man die restlichen Stäbchen auseinanderbrechen, bevor man sie zusammensetzt. „Achtung: Splittergefahr! Kinder sollten sich hier etwas helfen lassen!“ steht in der Aufbauanleitung. Ich seufze tief, knicke aber schließlich beherzt ein Stäbchen nach dem anderen. Und ich habe am Schluss aus den Bruchstücken tatsächlich so etwas wie eine Krippe zusammengebastelt – ganz ohne Spreißel im Finger. Dort hinein kommt das Holzklötzchen. Doch, so ist es. Dieser kleine Würfel in der Weihnachtskrippe, das ist Jesus.

Ohne Schnörkel und Verzierungen

Noch die beiden anderen Klötze – Maria und Josef – bunt anmalen, damit die Szene nicht gar so farblos ist, und fertig ist sie: eine Weihnachtskrippe ohne Schnörkel und Verzierungen, ohne kunstvoll geschnitzte glattpolierte Figuren. Eine Krippe mit Ecken und Kanten, mit rauen Oberflächen, anfällig für Splitter und Spreißel. Eine Krippe, die nah dran ist am ersten Weihnachten, das die Menschheit erlebte. Denn es lief damals bei weitem nicht alles rund. Nicht für Maria und Josef, nicht für Jesus, nicht für die Menschen in der Welt, in die Jesus hineingeboren wurde.

Eine Krippe, die nah dran ist am nächsten Weihnachten, das wir in ein paar Tagen feiern. Denn es läuft auch für uns bei weitem nicht alles rund. Auch in diesem Jahr mussten wir lernen, wie zerbrechlich alles ist: unsere Hoffnung auf ein normales Leben, unsere Alltagsroutinen, unsere Gesellschaft, die Weltpolitik – und natürlich wir Menschen insgesamt.

Und auch die Hoffnung, dass wir dieses Jahr wieder unbeschwert Weihnachten feiern können, ist spätestens seit den Herbstferien zerbrochen. Auch für unsere Gottesdienste gibt es viele Einschränkungen – ohne Schnörkel werden wir sie feiern müssen, reduziert, und gleichzeitig mit erheblichem Aufwand. Wie die Krippe aus der Pappschachtel. Wenn unsere ausgefeilten Pläne für Präsenzgottesdienste nicht doch noch durchkreuzt werden.

Zum zweiten Mal wird es dieses Jahr wohl ein ehrlicheres Weihnachtsfest als vor der Pandemie. Denn die Gottesbotschaft zu Weihnachten ist eben nicht die Unzerstörbarkeit, sondern dass Gott in Gestalt eines Kindes Mensch wird, er in unsere Zerbrechlichkeit, all das Bruchstückhafte unseres Lebens, hineinsteigt, sich selbst zerbrechlich macht.

Das Geschenk Gottes

Weihnachten ist Gottes Geschenk an uns, Menschen mit Ecken und Kanten, Stärken und Schwächen, rauen und glatten Seiten. Weihnachten gehört nicht nur dahin, wo das Leben eine „runde Sache“ ist, sondern gerade auch dahin, wo wir vor Herausforderungen stehen, wo Zweifel auftauchen, wir verletzen und anecken.

Als ich meine Pappschachtelkrippe hochhebe, liegt darunter eine Feder. Fast hätte ich sie übersehen. Sie ist flauschig, weiß und leicht. Sie steht für den Engel, und für die Botschaft, die wir jedes Jahr aus Neue hören: „Fürchtet euch nicht!“ Sie haftet wie von selbst am Stalldach. Jetzt ist sie wirklich fertig, meine Krippe.

Im Namen der evangelischen und katholischen Gemeinden der Horan-Region wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest!