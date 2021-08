Die Veränderungssperre gilt

Reilingen. Für die Schüler haben die großen Ferien begonnen, für die Mitglieder des Technischen Ausschusses hieß es noch einmal am Ratstisch Platz zu nehmen und sich mit Angelegenheiten des Bauwesens, des Naturschutzes und des Verkehrsrechts auseinanderzusetzen, bevor sie ebenfalls eine zweimonatige, sommerliche Auszeit erwartet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei zwei Genehmigungsanträgen sind Bauvorhaben im unverplanten Innerortsbereich betroffen. In der Blumenstraße ist der Umbau eines Zweifamilienhauses geplant. Weitere zwei Wohneinheiten soll ein Gebäude in der Uhlandstraße erhalten und dazu Keller- und Dachgeschoss umgebaut werden. Für die dann insgesamt vier Wohneinheiten müssen nach den Regelungen der Landesbauordnung keine zusätzlichen Stellflächen nachgewiesen werden, so Bürgermeister Stefan Weisbrod. Beide Projekte fügen sich nach Ansicht des Rats nach Art und Maß in die nähere Umgebung ein und erhielten deshalb ein positives Votum.

Nach den eingereichten Bauplänen ist auf dem 1200 Quadratmeter großen Anwesen Wersauer Hof 4 der Neubau eines Garten-Gerätehauses mit WC, Dusche, Außenküche und einem Swimmingpool geplant. Zudem soll eine bestehende Garage erweitert werden. Die Besonderheit an diesem Bauprojekt: Es befindet sich im Außenbereich, wo derartige Vorhaben im Einzelfall zugelassen werden können, wenn öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden und die Erschließung gesichert ist. Diese Voraussetzungen sah der Technische Ausschuss hier als erfüllt an und erteilte deshalb das erwünschte kommunale Einvernehmen. Zu früh kommt ein Baugenehmigungsantrag für ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten, fünf Garagen und vier Stellplätzen in der Alten Friedhofstraße, Ecke Ziegelstraße. Das Vorhaben befindet sich innerhalb des noch unbeplanten Innenbereichs. Allerdings hat der Gemeinderat für dieses Areal erst im Mai die Aufstellung eines Bebauungsplanes der Innenentwicklung beschlossen und zugleich eine Veränderungssperre erlassen. Ausnahmen von dieser Sperrwirkung sind nur dann zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen.

Da das Bauvorhaben in seiner jetzigen Dimension und Ausgestaltung künftigen Festsetzungen des Bebauungsplanes voraussichtlich entgegenstehen wird, sah sich das Ratsgremium gezwungen, das kommunale Einvernehmen für eine von der Baurechtsbehörde zuzulassende Ausnahme einstimmig zu verweigern. Nach einer ergänzenden Information der Verwaltung hat sich auch die Nachbarschaft gegen das Bauvorhaben positioniert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sieben Prozent zu schnell

In regelmäßigen Abständen werden in den Horan-Gemeinden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In Reilingen war das im zweiten Quartal an sechs Tagen der Fall. Nach einer Auswertung wurden in einem Zeitraum von knapp 30 Stunden und an acht verschiedenen Standorten insgesamt 2358 Fahrzeuge gemessen. Auffällig waren 163 Fahrzeuge, was einer Beanstandungsquote von 6,9 Prozent entspricht. Die maximale Überschreitung betrug 32 Stundenkilometer.

Bei den Anfragen regte Carolin Hoffmann (Grüne) ein zeitversetztes Mulchen der Randbereiche am Burgweg an. Ihr Fraktionskollege Simon Schell erkundigte sich nach dem Stand des „Ökokontos“ in Reilingen. Dabei handelt es sich um freiwillige naturschutzfachliche Aufwertungsmaßnahmen, die zur Kompensation künftiger Eingriffe in Natur und Landschaft dienen. Im klassischen Sinne gebe es kein „Ökokonto“, versicherte Bürgermeister Stefan Weisbrod, wohl aber eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung, beispielsweise für das Neubaugebiet „Herten II“.

Anette Schweiger (CDU) brachte einmal mehr die Verkehrssituation im Einmündungsbereich Friedrich- und Hauptstraße zur Sprache und erkundigte sich danach, wann sich die Verkehrstagfahrt endlich mit dem Problem beschäftige. Sie fand es zudem ungewöhnlich, dass Rathausmitarbeiter nur noch nach Terminabsprache aufgesucht werden könnten.

Das Vorgehen entspreche grundsätzlich den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und habe sich in Corona-Zeiten bewährt, antwortete Bürgermeister Stefan Weisbrod. Allerdings werde niemand während der Rathaus-Öffnungszeiten ohne Termin abgewiesen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Flutkatastrophe im Ahrtal nahm Sabine Petzold (FW) zum Anlass, sich nach Zustand und Funktionsfähigkeit der drei örtlichen Sirenen zu erkundigen. Bürgermeister Stefan Weisbrod bestätigte, dass es beim letzten bundesweiten Probealarm im September des Vorjahres Probleme mit der zentralen Auslösung gegeben habe. Die Verwaltung sei für dieses Thema sensibilisiert und bessere nach. jd