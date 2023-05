Dieter Rösch bleibt Vorsitzender der Reilinger SPD

Reilingen. In guter Atmosphäre traf sich die Reilinger SPD im „Middedrin“ zu ihrer Jahreshauptversammlung. Dabei stand auch die turnusgemäße Wahl eines neuen Vorstandes an. Doch zunächst blickten die Genossen unter Leitung des Vorsitzenden Dieter Rösch auf das vergangene, noch mal durch Corona stark eingeschränkte Arbeitsjahr zurück. So zeigte man sich sehr erfreut, dass erstmals wieder ein Osterstand ohne Beschränkungen möglich war. Auch die von Monika Kasper organisierte Veranstaltung der „Vorleserinnen“ im Lutherhaus erfuhr viel Zustimmung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gemeinderatsfraktion, vertreten durch Heinrich Dorn, Dieter Rösch und Charly Weibel, berichtete unter reger Beteiligung von der Arbeit im vergangenen Jahr. Schwerpunkt war dabei der von ihr initiierte und gemeinsam mit der Fraktion der Grünen eingebrachte Antrag zur Bezuschussung von Balkonphotovoltaikanlagen. Damit sei man bei der Bevölkerung auf große Zustimmung gestoßen, wie die vielen Rückfragen von Bürgern belegten, freute sich Rösch. Es wurde aber nicht nur zurückgeschaut, auch zu den aktuellen und kommenden Problemen gab es Austausch: So zum Wasser als kommunales Thema im Zeichen des Klimawandels, dessen Auswirkungen in französischen und spanischen Kommunen bereits zu sehen sei.

Wasserversorgung im Blick

Da es sich dabei um ein Querschnittsthema handelt, welches Landwirtschaft, die Wälder sowie die Gemeinde im Allgemeinen umfasst, soll es – trotz der derzeit noch guten Situation von Reilingen – auf der Agenda bleiben. Auch weitere Fördermöglichkeiten für den Bau von Photovoltaikanlagen über Bestandsparkplätzen ab 35 Parkplätzen wurden erörtert.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren Storchennest Storchennest in Reilingen: Drei Köpfchen recken sich nach Futter Mehr erfahren

Die Vorstands- und Delegiertenwahlen gingen anschließend reibungslos über die Bühne, nachdem der bisherige Vorstand im Anschluss an den Kassenbericht des Kassierers Thomas Bareiß auf Antrag der beiden Kassenprüfer Karl Bickle und Charly Weibel einstimmig entlastet worden war. Bestätigt wurden Dieter Rösch als Vorsitzender, Jörg Bertermann als Stellvertreter und Thomas Bareis als Kassierer.

Für den auf eigenen Wunsch ausscheidenden bisherigen Schriftführer Friedrich Feth, der mit einem kleinen Präsent und dem Dank für seine geleistete Arbeit verabschiedet wurde, rücken Ida-Katharina Geng und Jochen Lochner als neues Schriftführer-Team in den Vorstand nach. Neu im Kreis der Beisitzer sind Annika Wolff und Peter Lüll.

Die beiden Kassenprüfer Karl Bickle und Charly Weibel wurden per Akklamation in ihrem Amt bestätigt. Bei Kreisparteitagen wird der Ortsverein in den nächsten beiden Jahren durch die Delegierten Ida-Katharina Geng, Jochen Lochner und Jörg Bertermann vertreten.