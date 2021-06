Digitaler Anschluss an die Zukunft

Reilingen. Glasfaser ist leistungsstark und zukunftsfähig. Menschen benötigen heutzutage und in Zukunft immer schnelleres Internet für zahlreiche Anwendungen – von Online-Streaming, Online-Gaming, Internet-TV, über Smart-Home-Anwendungen bis zu Homeoffice und cloudbasiertem Arbeiten, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Um diese hohen Bandbreiten für die Zukunft sicherzustellen, haben im vergangenen März die Kommunen Reilingen, Altlußheim, Neulußheim und St. Leon-Rot mit der Deutsche Glasfaser Holding eine Vereinbarung über die Wegenutzung in den Kommunen unterzeichnet. Das Unternehmen ist zuvor an die Gemeinden herangetreten und hat ihr Interesse an einem eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau in den Gemeindegebieten bekundet, das heißt auf eigene Kosten ohne Nutzung von Steuergeldern.

Die Deutsche Glasfaser will in Reilingen ein digitales Netz errichten. © dpa

Mit der unterschriebenen Vereinbarung hat das Unternehmen vor mehreren Wochen mit der Vermarktungsphase, der sogenannten Nachfragebündelung, begonnen. Ziel hierbei ist es, in den jeweiligen Kommunen mit mindestens 40 Prozent der Haushalte einen Vertrag über einen Glasfaseranschluss abzuschließen. Wird die Marke von 40 Prozent erreicht, erfolgt der Glasfaserausbau im gesamten Gebiet der Gemeinden. Ausgenommen sind die Wohngebiete, in denen bereits Glasfaser vorhanden ist.

Wird im Rahmen der Nachfragebündelung bis zum 31. Juli 2021 ein Vertrag mit Deutsche Glasfaser abgeschlossen, erhält der Kunde den Anschluss vom Gehweg bis ins Haus (fibre to the home – FTTH) kostenfrei. Wird der Anschluss erst nach der Vermarktungsphase beauftragt, müssen die Kunden die Anschlusskosten von mindestens 750 Euro selbst tragen. Sollte der Glasfaserausbau nach einer erfolgreichen Nachfragebündelung erfolgen, besteht im Rahmen des „Open Access“ auch die Möglichkeit, dass über andere Internetanbieter der Glasfaserhausanschluss erfolgt.

Mitarbeiter sind unterwegs

Die Mitarbeiter der Deutsche Glasfaser werben und informieren nicht nur mit Plakaten oder Infoflyern in den Briefkästen, sondern auch direkt an den Haustüren. Die Mitarbeiter sind an der Dienstkleidung des Unternehmens zu erkennen. Bestehen dennoch Zweifel, können Bürger sich einen Dienstausweis zeigen lassen. Dessen Mitarbeiternummer kann beim Kundenservice telefonisch gegengeprüft werden.

Außerdem haben Interessierte die Möglichkeit sich an einem der Servicepunkte in Neulußheim oder St. Leon-Rot beraten zu lassen oder online unter www.deutsche-glasfaser.de/reilingen. Auf der Internetseite sind nähere Angaben zu den Servicepunkten und zur Telefon- oder Online-Beratung zu finden.

Des Weiteren sind dort die angebotenen Tarife dargestellt. Es werden verschiedene Tarife mit Geschwindigkeiten von 300 Mbit/s bis 1000 Mbit/s angeboten. Im schnellsten Tarif zahlen Kunden in zwei Jahren Vertragslaufzeit durchschnittlich 58 Euro monatlich. zg

