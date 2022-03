Drei Holzkonstruktionen müssen saniert werden

Reilingen. Auf der Gemarkung gibt es 16 Brücken. An mindestens drei Bauwerken, nämlich bei der Holzbrücke am kleinen Hertenweg, der Plattenbalkenbrücke am Festplatz und der Diebelsbrücke am Wersauer Hof gibt es einen erheblichen Sanierungsbedarf. Das hat eine routinemäßig fällige Hauptprüfung ergeben, die von einem von der Bundesanstalt für Straßenwesen zertifizierten und für Brückenprüfungen zugelassenen Ingenieurbüro aus dem benachbarten Neulußheim im November durchgeführt wurde und deren Ergebnis nun in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses vorgestellt wurde.

„Es ist jedoch keine Gefahr im Verzug“, versicherte Bürgermeister Stefan Weisbrod den Ratsmitgliedern. Die Sperrung von Brücken sei deshalb aktuell kein Thema, allerdings müsse im Einzelfall eine vorübergehende Begrenzung der Tragfähigkeit erfolgen.

Engmaschige Überprüfung

Die kommunalen Brückenbauwerke werden engmaschig überprüft. Bei der jüngsten Hauptprüfung waren sämtliche Konstruktionsteile eingehend auf mögliche Schäden untersucht worden. Bei den Brückenkonstruktionen in der Baulast von Bund oder Land wurden lediglich Asphaltbelag, seitliche Brückenanschlüsse und Schutzeinrichtungen, wie Leitplanken und Geländer kontrolliert.

Die festgestellten Mängel finden sich in einem detaillierten Prüfungsbericht, der dem Technischen Ausschuss jetzt vorgelegt wurde. Darin werden die Auswirkungen der Schäden auf Standsicherheit und Verkehrssicherheit bewertet. Enthalten ist ebenso ein notwendiger Katalog für die priorisierten Maßnahmen und eine Kostenschätzung für die erforderlichen Maßnahmen.

Für die dringendsten Erhaltungsmaßnahmen erarbeitet das Ingenieurbüro Wegel derzeit konkrete Sanierungsvorschläge, die dem Rat vorgelegt werden und in entsprechende Arbeitsvergaben münden sollen.

Jeder Zwölfte ist zu schnell

In regelmäßigen Abständen werden in den HoRAN-Gemeinden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In Reilingen war das im vierten Quartal an fünf Tagen der Fall. Nach einer statistischen Auswertung wurden in einem Zeitraum von insgesamt 14 Stunden und an sieben verschiedenen Standorten insgesamt 3457 Fahrzeuge gemessen.

Auffällig waren 288 Fahrzeuge, was einer Beanstandungsquote von 8,3 Prozent entspricht. Die maximale Überschreitung lag bei 28 Stundenkilometer, gemessen in der Hauptstraße. jd