Drei Weltmeister mit bis zu vier PS am Start

Reilingen. Wenn am Donnerstag, 26. Mai, am Sandweg die Tore geöffnet werden, sind sportliche Höchstleistungen zu erwarten. Der Reiterverein zeigt, dass mehr drin steckt als draufsteht – nämlich Fahrsport auf Spitzenniveau und das, obwohl in diesem Jahr vor Ort keine Meisterschaft stattfindet. 58 Ein- und 32 Zweispänner haben sich angemeldet. Die Dressurprüfungen finden an den beiden ersten Tagen statt, bevor es am Samstag ab 9 Uhr auf die Geländestrecke und durch Hindernisse geht. Den Abschluss bildet der Kegelparcours am Sonntag.

Gleich drei Weltmeister machen sich auf den Weg, um ihren Pferdenachwuchs Turnierluft schnuppern zu lassen. Der Südbadener Fabian Gänshirt reist mit Pony Dominik L, der Sohn seines Weltmeisterpferds von 2015 ist, an. Für den vierjährigen Wallach ist es erst das zweite Turnier, doch mit der langjährigen Erfahrung des 33-jährigen Gänshirt ist einiges bei diesem Gespann zu erwarten. Außerdem hat sich der Mannschaftsweltmeister von 2016 Jens Chladeck aus Viernheim und der Vierspännerweltmeister von 2019 Steffen Brauchle angemeldet.

Wie Fabian Gänshirt wird Brauchle seinen Nachwuchs in Reilingen vorstellen. Drei Ponys hat Brauchle dabei, da in diesem Jahr für die Ponyfahrer keine Weltmeisterschaften anstehen, wird die Zeit genutzt, um die jungen Ponys an das Turniergeschehen heranzuführen. Schließlich sollen sie vielleicht bald in einem der erfolgreichsten Ponyvierspänner der Welt an den Start gehen können. Reilingen verspricht also einen Blick in die Zukunft mit Fahrern, die mit ihrem Nachwuchs in ein paar Jahren wieder die ganz großen Meisterschaften gewinnen können.

Lukullische Genüsse

Neben den sportlichen Höhepunkten kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz: Das Küchenteam bewirtet ab Freitag alle Besucher mit allem, was das Herz begehrt. Neben dem traditionellen kulinarischen Repertoire gibt es Spargelgerichte und am Wochenende bietet die Jugend des Vereins zur Abkühlung Erdbeerbecher wahlweise mit Eis oder Sahne oder in Kombination an. Gemütlich machen können es sich die Besucher auf der neu angelegten Terrasse, die den Blick auf den großen Turnierplatz ermöglicht. zg