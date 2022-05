Dreifacher Nachwuchs bei Störchen in Reilingen

Reilingen. Kurze, schwarze Schnäbel und graue Daunen-Federn – wie ihre Eltern sehen die drei Storchenküken auf dem Nest hoch über den „Kisselwiesen“ noch nicht aus. Bis es so weit ist, dauert es noch ein wenig. Wie schon im Vorjahr hat sich bei den Reilinger Weißstörchen dreifacher Nachwuchs eingestellt.

Storchenpate Dieter Rösch vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat in der zweiten Maiwoche alle Storchenküken bei einer Fütterung beobachtet. „Die Jungtiere sind schon relativ weit entwickelt und haben einen ordentlichen Appetit an den Tag gelegt“, berichtet Rösch über seine Beobachtungen. Die Eltern gönnten sich jedenfalls bei der Ablösung keine Zeit zum Ausruhen. „Kaum ist der eine Storch angekommen, stürzt sich nach kurzem Begrüßungsritual der andere schon in die Luft, um Futternachschub beizuschaffen.“

Mit Spannung gelte es nun, die weitere Entwicklung abzuwarten und vor allem auf gutes Wetter zu hoffen. „Drücken wir unserem Storchennachwuchs fest die Daumen“, sagt Dieter Rösch. Etwa zwei Monate bleiben die Storchenküken im Nest und werden von ihren Eltern versorgt. Bis die Jungstörche flügge sind, hat das Elternpaar reichlich zu tun, die hungrigen Schnäbel zu füttern. jd

