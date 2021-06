Drohnen helfen bei der Rehkitzrettung

Reilingen. Die Wiesen stehen voll im Saft und die Wetterlage ist stabil, dass bedeutet für die Landwirte: Die Mähsaison beginnt. Doch das stellt die Landwirte vor eine Mammut-Aufgabe – die Heuernte und den Tierschutz unter einen Hut zu bringen. Jährlich finden bundesweit rund 100 000 Rehkitze den Mähtod oder werden bei den Mäharbeiten schwer verletzt.

AdUnit urban-intext1

Bekannt ist, dass Rehe scheue Tiere sind. So suchen die Rehgeißen im späten Frühjahr ruhige schützende Wiesen in Waldrandnähe um ihre Rehkitze auszutragen und sie abzulegen und sich auf Futtersuche zu begeben. Der natürliche Instinkt der kleinen Rehkitze ist es, sich bei Gefahr regungslos auf den Boden zu drücken. Ein Instinkt, der viele das Leben kostet, sobald der Traktor anrollt. Bei so hohem Gras hat der Landwirt kaum eine Chance das Kitz rechtzeitig zu sehen und eine Bremsung einzuleiten.

Um dieses Leid zu vermeiden bat Bürgermeister Stefan Weisbrod die Verwaltungsmitarbeiter Landwirte, Grundstücksbesitzer und Pächter auf die Thematik aufmerksam zu machen und sich an den ortsansässigen Jäger Willi Bertsch oder dem im Rhein-Neckar-Kreis organisierten Verein „Rehkitzrettung Rhein-Neckar-Kreis“ zu wenden. Diese bietet ein Absuchen der Wiesen mit einer Drohne mit Wärmebildkamera an.

In Reilingen sind besonders die Kisselwiesen in Richtung St. Leon-Roter See und Staatswald ein Brennpunkt. Hier kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Rehkitzverlusten. Nun suchte Martin Lang, beauftragt von Landwirt Klaus Schröder, mit einer Drohne ohne Wärmebildkamera die Wiesen am Wald ab und wertete die Luftbilder nach Laufwegen und Kitzlagern aus. So konnten drei eventuelle Kitzlager ausgemacht werden. Mit Hilfe von Klaus Schröder und dessen Traktor wurde sich vorsichtig zum ersten Zielpunkt herangetastet. Hier war tatsächlich ein Kitzlager aufzufinden. Da die Mähsaison durch die vergangene Wetterlage jedoch in diesem Jahr ein wenig später als sonst begonnen hat, muss das Kitz ein wenig älter und dadurch schon selbstständiger gewesen sein. Es muss durch die Propellergeräusche der am Vormittag geflogenen Drohne aufgescheucht und sich einen anderen sicheren Ort außerhalb der Wiese gesucht haben. Bei den anderen vermuteten Lagern war kein Kitz vorzufinden.

AdUnit urban-intext2

Am Abend ging es mit einer Begehung von weiteren Wiesen von Helmut Honerbom weiter. Diese wurden zu Fuß von Carolin Hoffmann, Michael Hoffmann und Peter Geng, in Begleitung von Willi Bertsch mit drei Hunden begangen.

Doch ist die Zusammenarbeit mit der Rehkitzrettung nur schwer möglich, da diese eine große Nachfrage hat und somit eine Vorlaufzeit bis zu zehn Tagen benötigt, um eine Maßnahme mit Drohne und Wärmebildkamera in den frühen Morgenstunden durchführen zu können. Dies ist für einen Landwirt, der beständiges Wetter benötigt, um seine Mäharbeiten durchführen zu können, nicht planbar. zg

AdUnit urban-intext3