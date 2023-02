Durch die Dünen

Reilingen. Die TBG-Wandergruppe war bei bestem sonnigen, wenn auch kühlem Wetter auf Tour. Ausgangspunkt der Wanderung war der Wanderparkplatz St. Ilgen/Kreuzung Sandhausen.

Für Sandhausen ist der Name bezeichnend. Beginnend am westlichen Ortsrand ziehen sich bereits die Sandhäuser Dünen weithin durch den Wald in Richtung Walldorf. Kaum unterwegs traf man schon auf die ausgedehnte sogenannte Sandgrube, das jetzige Naturschutzgebiet „Zugmantel-Bandholz“. Hier wurde der Dünensand bis etwa 1985 industriell bis zu einer Tiefe von zehn Metern abgebaut. Dem wurde ein Ende gesetzt, als das Gebiet unter Naturschutz fiel.

Über die Hardtbachbrücke ging es weiter auf die Walldorfer Gemarkung zur Düne „Maulbeerbuckel“. Vorbei am Walldorfer Waldkindergarten erreichten die Teilnehmer nach zwei Stunden den Tierpark Walldorf zur mittäglichen Einkehr. Wohl gestärkt ging es dann flott am Waldrand zurück, begleitet von Dünen und Ziegengattern. fs