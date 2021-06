Ehrenstele drückt Dank aus

Reilingen. Frisch verpflichtet und die Amtskette noch um den Hals nahm Bürgermeister Stefan Weisbrod als erstes eine Ehrung vor. Sie galt dem Fraktionssprecher der CDU, Peter Kneis, der dem Rat seit einem Jahrzehnt angehört.

Eigentlich, führte der Bürgermeister aus, sind es noch ein paar Monate länger. Denn Kneis nahm erstmals als Nachrücker auf der Liste der CDU im Mai 2008 am Ratstisch Platz. Nach einer kurzen Unterbrechung wurde er dann im Mai 2011 erneut in den Rat gewählt, dem er seitdem ununterbrochen angehört, seit Anfang 2016 obendrein als Sprecher der Fraktion.

In dieser Zeit, schilderte Weisbrod, habe sich der Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik mit seinem Fachwissen in die Ratsarbeit eingebracht und sei als erfahrender Selbstständiger eine Bereicherung für das Hauptorgan.

Kneis trat damit in die Fußstapfen seines Onkels Helmut Kneis, der gleichfalls jahrelang Sprecher der CDU-Fraktion war. „Ein Urgewächs der Heimatgemeinde“, lobte Weisbrod den Jubilar. Für seine Verdienste zeichnete er ihn mit der Ehrenstele des Gemeindetages von Baden-Württemberg aus.

Für die CDU-Fraktion schloss sich Barbara Vogel an, die den immensen Einsatz von Peter Kneis ebenso lobte wie sein fundiertes Wissen. Kneis selbst nutzte die Gelegenheit, um in seinem Schlusswort zu versichern, so weiter machen zu wollen, wie bisher. aw