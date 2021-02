Reilingen. Wenn die Bürger am Sonntag, 21. März, zur Wahl des Bürgermeisters aufgerufen sind, können sie sich zwischen zwei Namen auf dem Stimmzettel entscheiden: Stefan Weisbrod und Samuel Speitelsbach. Speitelsbach ist in der Gemeinde bisher nicht in Erscheinung getreten, dafür ist er im Land kein Unbekannter – bei zahlreichen Bürgermeisterwahlen hat er sich in der Vergangenheit um das Amt beworben. In Kraichtal, wo am Sonntag, 14. März, ein neuer Bürgermeister gewählt wird, steht sein Name gleichfalls auf dem Stimmzettel.

Wie zuvor schon in den Kommunen Baiersbronn, Adelsheim, Neckarbischofsheim oder Weinsberg, um nun einige zu nennen. Speitelsbach wird in den Medien die Verwendung rechter Parolen und Provokationen vorgeworfen. Bei öffentlichen Kandidatenvorstellungen eckte er immer wieder an, in Weinsberg wurde er des Saales verwiesen.

Kurzum, Speitelsbach ist ein zumindest umstrittener Kandidat, dem nicht unbedingt eine Nähe zu Reilingen nachgesagt werden kann. Weshalb er zur Bürgermeisterwahl antritt und welche Vorstellungen er hat, wollten wir von ihm per E-Mail wissen. Daraufhin erhielten wir folgende Antwort von ihm, die wir im Wortlaut wiedergeben.

Was hat Sie bewogen, für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren?

Samuel Speitelsbach: Ich will wieder für funktionierenden Handel sorgen. Im Moment sind alle nur vernarrt auf irgendeine Art und Weise Euros zu bekommen. Mit Handel und Marktwirtschaft hat das nichts mehr zu tun. 50 Prozent der Bevölkerung in Europa ist arbeitslos, ist auch logisch, so viele Personen werden zum Gelddrucken nicht benötigt.

Auf welche Erfahrungen aus Ihrem bisherigen Berufsleben können Sie bei der Wahl zum Bürgermeister zurückgreifen und was sollte ein guter Bürgermeister Ihrer Meinung nach mitbringen?

Speitelsbach: Ich war schon bei mehreren Arbeitgebern, um Produktentwicklung ging es nirgends, immer nur so zu tun, um mehr Geld von Spekulanten und damit mehr Bankkredite zu bekommen. Dies muss im Kleinen geändert werden und erfordert insbesondere ein allgemeines Umdenken, dass man Geld nicht essen kann.

Wo sehen Sie derzeit den größten Handlungsbedarf, Reilingen attraktiv zu gestalten, gerade auch in Bezug zum Streitpunkt Verkehrsentlastung, aber auch sowohl als Wohnstadt als auch für Gewerbeansiedlungen?

Speitelsbach: Durch eine eigene Währung wird es wieder Ansiedlung von lokalem Einzelhandel und innovativem Gewerbe kommen, statt Sklavenarbeit in Supermärkten und Fabriken, um Geld zu vermehren. Ich werde als Bürgermeister den allgemeinen Geldwahn bekämpfen, was zu einem lebenswerteren Umfeld führen wird. 10 000 Menschen begehen jedes Jahr in Deutschland Selbstmord. In dieser Masse trägt das gesellschaftliche Umfeld die Schuld! Welche Wertschöpfung wird erreicht, wenn lokal Menschen arbeitslos sind und durch Transport die Umwelt vergiftet wird? Das Schürfen von Gold vergiftet die Flüsse und zerstört ganze Landschaften, das Schürfen von Bitcoin benötigt die Energie eines ganzen Landes! Wozu? Wenn die Ursachen ernsthaft angegangen werden, wird sich die Verkehrsbelastung von alleine erübrigen. Von Gewerben werde ich als Bürgermeister kein Geld mehr verlangen, sondern den Zehnten ihrer hergestellten Waren. Gewerbe dürfen nämlich kein Geld drucken, sondern müssen dies durch irgendwelche sinnfreien Zockereien erwerben. Das kann so nicht weitergehen!

Welche Möglichkeiten zum Einsatz alternativer Energien sehen Sie in Reilingen?

Speitelsbach: Da gibt es viele Möglichkeiten. Wichtig ist einfach nur, dass diese Energien durch Tausch gegen andere Waren, welche die Stadt einnimmt, erworben werden können. Dies führt automatisch zu Nachhaltigkeit, Bankkredite führen hingegen zwangsweise zur Zerstörung der Umwelt.

Welche Art von Politik dürfen die Reilinger von Ihnen erwarten?

Speitelsbach: Die einen Menschen wollen blind nur Befehlen gehorchen und sind stolz darauf, dass sie die Mehrheitsmeinung nachplappern können. Die anderen wollen als Einsiedler leben und sind stolz darauf, dass sie die Mehrheitsmeinung entlarvt haben. Dazwischen kann ich nichts erkennen. Es ist schwierig, aber es muss ein Ausgleich geschaffen werden, diesen Teufelskreis zu durchbrechen.

Wenn Sie sich mal nicht mit Politik beschäftigen, was machen Sie am liebsten, um beispielsweise auch vom Alltag abzuschalten?

Speitelsbach: Politik ist das, womit ich mich vom Alltag abzulenken versuche. Momentan mache ich die meiner Meinung nach sinnloseste Tätigkeit, welche es überhaupt gibt: Spekulation mit Aktien. Das mathematische Konzept dahinter: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kurs einer Aktie zu einem zufällig ausgewählten Zeitpunkt verdoppelt oder halbiert, ist in etwa gleich wahrscheinlich. Wenn ich beispielsweise 100 Euro in Gamestop investiere und der Kurs verdoppelt sich, habe ich 100 Euro Gewinn gemacht, wenn der Kurs sich halbiert 50 Euro Verlust. Beide Ereignisse sind in etwa gleich wahrscheinlich, im statistischen Mittel mache ich also 25 Euro Gewinn. Nach dem momentanen Stand habe ich damit sowohl im Januar, als auch Februar jeweils 1000 Euro Gewinn gemacht, ist aber ein absoluter Scheißjob und ich würde gerne wieder etwas sinnstiftendes machen.

Abschließend würde ich Sie bitten, mir Infos zu Ihrer Person zu geben: Familienstand, Kinder, aktueller oder gelernter Beruf, Alter.

Speitelsbach: Selbstverständlich wünsche ich mir nichts sehnlicher als eigene Kinder, allerdings habe ich als Mann das Pech, keine Kinder gebären zu können und die deutschen Weiber wollen alle ausschließlich Karriere machen. aw