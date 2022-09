Ein Alleskönner

Reilingen. In der Schweiz trägt er die Bezeichnung „Amtsweibel“, in Frankreich „Huissier“, in Italien „Usciere“ und in Deutschland ist es der „Amtsdiener“, der für die Dienst- und Botengänge verantwortlich ist. Mit Hans Erbrecht schied schon Ende März ein Vertreter dieses Berufsstandes aus dem Gemeindedienst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seine angegriffene Gesundheit ließ es erst jetzt zu, dass er im Kreise der Belegschaft von Kernverwaltung, Bauhof und Hallenteams offiziell in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet werden konnte. Zugegen war auch sein Vorgänger im Amt, der mittlerweile 81-jährige Johann Hess.

Ein Hans Dampf in allen Gassen

Mit einem spontanen Liedvortrag eröffnete Bürgermeisterstellvertreter Peter Geng die mittägliche Feierstunde im Bürgersaal des Rathauses, und ermunterte mit einer Volksweise, das Heute zu genießen und die Sorgen dem Morgen danach zu überlassen.

Mehr zum Thema Flüchtlingsunterbringung Bürgermeister Weisbrod fordert sofortigen Baustopp in Reilingen Mehr erfahren

Nach einem Berufsstart in diversen Handwerksbetrieben fand der gelernte Schlosser und aktive Feuerwehrmann am 1. April 1995 zunächst eine Anstellung im kommunalen Bauhof. Dort wurde ihm schon drei Jahre später eine stellvertretende Leitungsfunktion übertragen. Gesundheitliche Einschränkungen zwangen Erbrecht im Jahr 2005, die vakante Position des Amtsboten im Rathaus zu übernehmen. „Wie sich schnell herausstelle, ein Glücksgriff für uns alle“, bestätigte Bürgermeister Stefan Weisbrod in seinen Abschiedsworten. Dem Scheidenden attestierte er eine „bemerkenswerte Selbstlosigkeit“, mit der Erbrecht als umtriebiger Alleskönner seine vielseitige Tätigkeit ausgeübt habe. Rund um die Uhr habe der „Menschenfreund, Vertrauensperson und gerne gesehene Wegbegleiter“ seine Leistungsbereitschaft in den Gemeindedienst gestellt. Dem als „Hans Dampf in allen Gassen“ beschriebenen Universaltalent wünschte er einen genussvollen, mit viel Lebenszufriedenheit angereicherten Ruhestand, den er bei einigermaßen stabiler Gesundheit genießen möge.

Der Mann für alle Fälle

Überaus herzlich und emotional berührt erinnerte Heike Hornig als Personalratsvorsitzende an so manche, aus dem langen Berufsleben gegriffene, pointierte Ereignisse, wie sie heute vielfach undenkbar seien. So habe sich der „liebe Hans“ in den Anfangsjahren neben seinen Kernaufgaben auch um das Frühstück der Rathausbeschäftigten gekümmert; ebenso machte er täglich seine Runde durch sämtliche Amtsräume, um mit seinem Wägelchen die Dienstpost zu verteilen.

Gefühlt habe Erbrecht im Rathaus schon jeden Schreibtisch einmal auf- und wieder abgebaut, palettenweise Papier befördert, bei den Ratssitzungen für Getränke gesorgt, ja selbst die Geschirrtücher mit nach Hause zum Waschen genommen. Auch als Grillmeister vieler Feste und Feiern bleibe er in guter Erinnerung. „Kurzum, du warst der Mann für alle Fälle hier im Rathaus, die helfende Hand, der Kümmerer und Besorger, wo immer Du gebraucht wurdest.“

Namens aller Kolleginnen und Kollegen überreichte Personalratsvorsitzende Hornig dem begeisterten Hobbybastler einen Gutschein für eine Dekupiersäge. Für Ehefrau Karin hatte Bürgermeister Stefan Weisbrod ein Blumenpräsent zur Hand. jd