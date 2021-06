Ein Beruf voller Leben

Reilingen. Eine stattliche Fläche von rund 2,5 Hektar nimmt der Friedhof am östlichen Ortsrand ein. Für sein angenehmes Erscheinungsbild ist vornehmlich Friedhofsgärtner Peter Buligin verantwortlich. Er ist seit mittlerweile zwei Jahrzehnten bei der Gemeinde beschäftigt und seit 18 Jahren mit der herausfordernden Pflege der weitläufigen Anlage betraut.

Mit seinem sprichwörtlichen „grünen Daumen“ weiß er, wie die reichhaltige Vegetation zum Grünen, Blühen und Gedeihen gebracht werden kann. Unterstützt wird er im Bedarfsfall von der Grüngruppe des kommunalen Bauhofs.

Vom Jahresrhythmus geprägt

Der Arbeitsalltag des Friedhofsgärtners wird von den Jahreszeiten bestimmt. Gerade in der vegetationsreichen Zeit gibt es auf dem Friedhof viel zu tun. Neben dem Kultivieren und dem Wässern von Hecken, Sträuchern und Rasenflächen werden an der einen oder anderen Stelle immer wieder gestalterische Veränderungen erforderlich.

So wurde erst jüngst eine kleinere Freifläche südlich an die Aussegnungshalle angrenzend neu angelegt. Dort stehen jetzt zwei formschöne Eiben im Mittelpunkt. Ihr ur-sprünglicher Standort war der Spielplatz am Erich-Kästner-Ring. Sie mussten dort weichen und wurden von der Baumschule Huben mit einem Spezialgerät umgesetzt.

Auf der gegenüber liegenden Gebäudeseite ist es ein geräumtes Grabfeld, das gerade umgestaltet wird. Ein örtliches Tiefbauunternehmen hat bereits mit dem Wegebau begonnen. Vom Grünanlagenteam des kommunalen Bauhofs wurden diverse Tiefbordsteine entlang des Hauptwegs abgesenkt, und damit der Zugang zu den Grabstätten erleichtert. Einen ergänzenden Pflasterbelag werden demnächst noch die Wasserentnahmestellen erhalten. jd