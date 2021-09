Reilingen. „Es ist schön, sie wieder zu sehen und schön, dass sie da sind.“ Mit diesen Worten begrüßte Bürgermeister Stefan Weisbrod am Donnerstag die „Best Ager“ seiner Gemeinde beim Seniorennachmittag unter der Dorflinde. Fast zwei Jahre ist es nun her, dass solch eine Veranstaltung stattfinden konnte und so war es für alle Anwesenden, und auch für den Bürgermeister, eine große Wiedersehensfreude. Diese wurde mit stahlendem Sonnenschein und herrlichem Spätsommerwetter belohnt, bei dem die Senioren bei einem Nachmittagskaffee herzlich umsorgt wurden.

An den schön gedeckten und dekorierten Tischen wurden sie mit Kaffee und Kuchen bedient und trafen Freunde und Bekannte, die sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Auch eine Abordnung der Bewohner des Awo-Seniorenzentrums „Am Feldrain“ folgte gerne der Einladung zum Platz unter der Dorflinde.

„Ein Leben ohne Feste ist wie ein langer Weg ohne Einkehr“, zitierte Weisbrod Demokrit und freute sich, dass er seinen „Silberperlen“ einen schönen Nachmittag schenken konnte, bei dem die Begegnungen im Vordergrund standen. Nachdem in diesem Jahr kein Ausflug und auch der beliebte Weißwurst- Frühschoppen nicht stattfinden kann, war es der Gemeinde Reilingen ein großes Anliegen, den Senioren diesen schönen Nachmittag unter freiem Himmel zu schenken.

Denn sie seien ein „Geschenk des Himmels“, so Weisbrod. Mit positiven Zitaten lenkte er somit die Gedanken auf die schönen Lebensdinge. Zur musikalischen Unterhaltung übergab Weisbrod dann an Johannes Grebencikov, der mit seinem Hohner-Akkordeon Orchester bereits Weltmeister wurde. Freudig eröffnete er sein kleines Akkordeon-Konzert mit dem alten Schlager „Schuld war nur der Bossa-Nova“. Schon nach wenigen Takten stiegen die ersten Gäste mit ein und dankten dem Musiker nach seinen Vorträgen mit großem Applaus. Nach einer weiteren Stärkung mit Kaffee und Kuchen gab es noch einen weiteren musikalischen Programmpunkt. Das Quartett des Musikvereins Harmonie brachte ebenfalls Schwung in den Nachmittag.

Dass dieser so gut gelang, war den vielen Helfern zu verdanken, denen vom Bürgermeister ein persönliches Lob ausgesprochen wurde. Besonders dankte er dabei den „fleißigen, schönen und jungen Damen“, die die Gäste stets mit Kaffee und Kuchen versorgten und auch Sandra Schmidt und ihrem Team für die gute Organisation. Somit war der gut besuchte Nachmittag unter freiem Himmel eine sehr gelungene Veranstaltung, bei der viel gelacht und erzählt wurde, und man die Freude in den Gesichtern der Besucher deutlich sehen konnte.