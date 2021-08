Reilingen. Und wieder ist ein Schuljahr zu Ende, die Sommerferien haben begonnen und somit für viele Schüler die schönste Zeit des Jahres. Sommer, Spaß, Urlaub und Ferienbetreuung stehen bei vielen Grundschülern nun auf dem Programm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kommunale Betreuung hat beschlossen, für die ersten drei Ferienwochen die Örtlichkeiten zu wechseln und mit den Ferienkindern quasi in den Urlaub zu fahren. Natürlich ganz sicher. Sie bleiben nicht nur im eigenen Land, sondern sogar im eigenen Ort, nämlich in der Bürgerbegegnungsstätte im Reilinger Wald. Aufgeregt haben die Kinder in den ersten beiden Ferientagen den Betreuern geholfen den großen blauen Bauwagen zu beladen, der das ganze Gepäck aus den Räumen der Kommunalen Betreuung in den Wald transportierte. Natürlich gab es auch an diesen beiden Tagen nicht nur Arbeit, sondern auch viel Spiel, Spaß und sogar Kunstwerke aus Luftballons für die Kinder.

Der erste Tag im Wald wurde dann mit einer mega Ferienparty gefeiert. Zu fetziger Musik wurde getanzt, gespielt und mit einer Polonaise die nähere Umgebung des Feriendomizils erkundet. Die Hütte und der Wald sind für die Kinder wie ein großer Abenteuerspielplatz, auf dem sie immer wieder neue Dinge entdecken, eigene Spiele erfinden und die Natur genießen können.

Natürlich hat die Kommunale Betreuung auch ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das den Kindern, neben dem Freispiel, die Möglichkeit gibt, kreativ zu sein, spannende Dinge zu erleben oder Ausflüge zu machen. So wurden bereits Waldgeister aus Stöcken und Wolle sowie Eulen, teils ganze Familien, aus Holz gebastelt und eine Fahrradtour zum Minigolfplatz nach St. Leon unternommen. Dort entpuppte sich so manches Kind als Talent und die ganze Mannschaft kam mit mächtigem Hunger zurück in den Wald. Täglich wird dort zur Mittagszeit freudig das rote Auto erwartet, dass das frisch gekochte Essen aus der Mensa in den Wald bringt. Waldluft macht hungrig.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auf Schatzsuche

Zum Ende der Woche brachen dann einige Kinder zum Piratenabenteuer auf, bei dem sie auf die Suche nach dem Schatz des alten Kapitäns Kosta gingen, der diesen vor 400 Jahren vergraben hatte. Dazu mussten sie die Aufgaben und Mutproben des alten Seebären bestehen um echte Piraten zu werden, die die Schatzkarte finden können, die zeigte wo der Schatz ist. Mit Spaß und Eifer schafften sie dies und trugen ihn stolz zur Hütte. Auch bei der Schnitzeljagd waren scharfe Augen, Geschick und Köpfchen gefragt, denn auch hier mussten die Kinder Aufgaben lösen, um Hinweise zu finden.

Obwohl Ferien sind, wollen viele Kinder etwas lernen und ließen sich zu Brandschutzexperten ausbilden, die nun viel über das Entstehen von Feuer, das Verhindern von Bränden und das richtige Verhalten im Brandfall gelernt haben.