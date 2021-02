Reilingen. Da Ostern auch in diesem Jahr nicht im gewohnten Rahmen in den Gottesdiensten gefeiert werden kann, wollen evangelische und katholische Kirchengemeinde gemeinsam ab Sonntag, 7. März, ein spannendes Projekt starten – einen Osterweg. Der Weg führt mit zehn Stationen durch die ganze Spargelgemeinde und lädt die Menschen allen Alters zum Mitmachen, Innehalten und Entdecken ein.

„Da wir schon länger befürchtet haben, dass Ostern nicht wie in den Jahren zuvor in der Kirche gefeiert werden kann, kam uns die Idee einen Osterweg zu gestalten, den die Menschen zu jeder Zeit besuchen können und sie auf die kommende Passions- und Osterzeit einstimmt“, berichtet Nadine Bikowski, die im evangelischen Pfarrgemeinderat tätig ist. Allerdings sei es der evangelischen Kirchengemeinde wichtig gewesen, dass sie dieses österliche Zeichen nicht alleine setzten, sondern gemeinsam mit Katholiken in ökumenischer Gemeinschaft.

Dazu traten sie mit Kaplan Tobias Springer in Kontakt, der sofort die Zusage zur Mitwirkung gab. „Es ist ein tolles Projekt und es freut mich sehr, dass wir es als Ökumene durchführen können und unsere beider Gemeindeteams sich aktiv dafür engagieren“, freut sich der Kaplan der Seelsorgeeinheit Hockenheim, der im Reilinger Pfarrhaus lebt.

Vom Einzug in Jerusalem bis hin zur Auferstehung Jesu wird der Weg an den verschiedene Stationen an das Leiden und Sterben von Gottes Sohn erinner. Dazu gibt es Gebete, Quizfragen, Symbole und natürlich die Texte der entsprechenden Bibelstellen. Somit bietet der Weg ein besonderes Erlebnis für Alt und Jung und wer von den jungen Besuchern das Quiz richtig lösen kann, darf sich dann auch eine süße, kleine Siegerprämie abholen.

Die Vorfreude ist groß

Pfarrerin Eva Leonhardt freut sich, dass es nun bald beginnt, und sagt: „Die Vorfreude, dass wir es geschafft haben, diesen Osterweg zu realisieren ist bei allen Beteiligten groß und es symbolisiert, dass die Ökumene in Reilingen einen großen Stellenwert hat“. Seit einigen Jahren tauschen die Konfessionen zum Fest Osterkerzen aus, die von den Mitgliedern der jeweiligen Gemeinden gestaltet werden. Ein schönes Zeichen, dass im Osterweg vertieft wird.

Die letzten Vorbereitungen zur Einrichtung der Stationen sind in vollem Gange und die Kirchen freuen sich über die tatkräftige Unterstützung der Gemeinde mit ihrem Bauhof. Ab Sonntag, 7. März, bis zum Osterfest können dann alle Interessierten auf den Spuren Jesu durch das schöne Reilingen pilgern und dabei bestimmt einiges lernen und erleben. Der Osterweg begleitet die Christen so in den wichtigsten Wochen des Kirchenjahres.

Die Stationen des Osterweges

Station 1: Kindergarten St. Anna, Johann-Strauß-Straße, Einzug in Jerusalem.

Station 2: Kreuzbäcker, Hauptstraße, Das letzte Abendmahl.

Station 3: Wendelinushaus bei der katholischen Kirche, Fußwaschung.

Station 4: Katholische Kirche, Beten im Garten Gethsemane.

Station 5: Evangelische Kirche, Garten Gethsemane, Verrat und Verhaftung.

Station 6: Kindergarten St. Josef, Schulstraße, Die Verleugnung.

Station 7: Evangelisches Lutherhaus, Die Verurteilung.

Station 8: Kindergarten Oberlin, Wilhelmstraße, Die Verspottung und Kreuzigung.

Station 9: Kreuz am Achat Hotel, Hockenheimer Straße, Sterben.

Station 10: Kreuz am Friedhof, Die Auferstehung.